Южно-сахалинских учителей научат правильно приобщать к здоровому образу жизни
Педагогов южно-сахалинских школ научат основам преподавания собриологии - науки о правильном образе жизни без психоактивных веществ: никотина, алкоголя, наркотиков. Об этом ТИА "Острова" сообщили в агентстве по развитию города.
С 27 августа в течение трех дней с учителями будут работать эксперты из Ярославля, Красноярска и Нижнего Новгорода, приглашенные на Сахалин региональным министерством спорта, туризма и молодежной политики. Они расскажут, как наиболее доступно донести для школьников информацию о медицинских и социальных последствиях наркомании, в том числе табачной и алкогольной.
Как подчеркнул специалист городского департамента образования Николай Неретин, важно с самого раннего возраста предостерегать от проблем, вызванных наркотическими веществами.
- Мы привлекаем к этой работе экспертов общероссийского уровня, чтобы совместными усилиями педагогов и родителей прививать детям и подросткам принципы здорового образа жизни, без алкоголя и никотина, - сказал он.
Показать свои знания, полученные на уроках здоровья и факультативных курсах, учащиеся смогут уже в ноябре на городском конгрессе по борьбе с табакокурением и наркоманией, а также на конкурсе социальной рекламы и в состязании школьных агитбригад по пропаганде ЗОЖ. Эти традиционные мероприятия объединяют ребят всех южно-сахалинских школ и всегда вызывают у них огромный интерес.
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