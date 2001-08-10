Южно-сахалинских учителей научат правильно приобщать к здоровому образу жизни

Педагогов южно-сахалинских школ научат основам преподавания собриологии - науки о правильном образе жизни без психоактивных веществ: никотина, алкоголя, наркотиков. Об этом ТИА "Острова" сообщили в агентстве по развитию города.

С 27 августа в течение трех дней с учителями будут работать эксперты из Ярославля, Красноярска и Нижнего Новгорода, приглашенные на Сахалин региональным министерством спорта, туризма и молодежной политики. Они расскажут, как наиболее доступно донести для школьников информацию о медицинских и социальных последствиях наркомании, в том числе табачной и алкогольной.

Как подчеркнул специалист городского департамента образования Николай Неретин, важно с самого раннего возраста предостерегать от проблем, вызванных наркотическими веществами.

- Мы привлекаем к этой работе экспертов общероссийского уровня, чтобы совместными усилиями педагогов и родителей прививать детям и подросткам принципы здорового образа жизни, без алкоголя и никотина, - сказал он.

Показать свои знания, полученные на уроках здоровья и факультативных курсах, учащиеся смогут уже в ноябре на городском конгрессе по борьбе с табакокурением и наркоманией, а также на конкурсе социальной рекламы и в состязании школьных агитбригад по пропаганде ЗОЖ. Эти традиционные мероприятия объединяют ребят всех южно-сахалинских школ и всегда вызывают у них огромный интерес.