Более ста сахалинских инвалидов уже поправили здоровье благодаря уникальному проекту творческой реабилитации
Нестандартную терапию для людей с ограничениями здоровья успешно применяют в новом социально-реабилитационном центре Сахалинской области. В мае этого года здесь стартовал проект «Творчество без границ», который за короткое время завоевал особую популярность у пациентов, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства региона.
В центре проводятся индивидуальные и групповые занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, формированию основ бытового обслуживания. Реабилитационный центр оснащен всем необходимым оборудованием. В нем есть тренировочная комната «Уютный дом» (для отработки бытовых навыков у инвалидов с неврологическими нарушениями), а также творческие мастерские.
Пациентка Елена Порва из поселка Тымовское создает фигуры из строительного гипса: морские звезд, дельфинов и рыб. Именно морская тематика вдохновляет женщину на создание магнитов и брелоков.
- Нередко встречаются очень мелкие детали, нужно быть с ними предельно аккуратной. Есть трудности, но преодолевать их интересно, - поделилась Елена. – Это помогает мне развивать внимательность и целеустремленность.
Представители старшего поколения предпочитают традиционные творческие занятия: вязание, плетение, вышивание. Молодежь больше интересуется новыми, креативными техниками: декупаж, скрапбукинг, использование современных материалов. Лучшие творческие работы посетителей реабилитационного центра представлены на областной выставке прикладного творчества в рамках фестиваля инвалидов «Поверь в себя!». В планах – участие и в творческих конкурсах и выставках регионального масштаба.
- К нам приходят сахалинцы с ДЦП, люди после инсульта, у которых парализована какая-то часть тела. Некоторые всё делают левой рукой, некоторые – правой, – объяснила Лариса Протасова, инструктор по трудовой терапии Сахалинского социально-реабилитационного центра для инвалидов. – Пациенты приходят без определённых навыков, многие ничего не умеют. Но я сразу их предупреждаю, что возможно всему научиться с нуля. В процессе они обретают веру в свои способности.
Нестандартная терапия реализуется в комплексе с методами медицинской реабилитации – водолечением, массажем и физическими упражнениями. По мнению специалистов, креативная деятельность способствует закреплению результатов лечебных процедур.
- Мы видим, как занятия способствуют интеллектуальному и физическому развитию, коррекции двигательных функций, улучшению сна, аппетита и настроения, - пояснила директор областного центра реабилитации Татьяна Жаркова, - участники проекта становятся спокойнее, начинают более непринужденно общаться между собой. Кроме того, мы отмечаем, что у пациентов улучшается мелкая моторика. Например, в июне у нас был 52-летний мужчина после инсульта. В начале он не мог держать даже карандаш, к окончанию курса, он способен самостоятельно пользоваться посудой и застегивать пуговицы на рубашке.
Медики отмечают также нормализацию общих физиологических параметров организма у пациентов: обмена веществ, состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем.
Напомним, в Сахалинской области реализуется федеральная программа «Доступная среда». В начале текущего года распоряжением Правительства России срок ее действия был продлен на пять лет - до 2025 года включительно.
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