Жители частного сектора в Южно-Сахалинске продолжают создавать свалки из своего мусора

Борьба с незаконным сбросом жителями частного сектора, а также дачных и садовых некоммерческих товариществ твердых коммунальных отходов продолжается в Южно-Сахалинске. Сегодня на территории областного центра зафиксированы 245 несанкционированных свалок.

Специалисты МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» ведут реестр точек несанкционированного сброса мусора и по установленному графику производят вывоз отходов на городскую свалку. Очистить одновременно все места не представляется возможным, добавили ТИА «Острова» в администрации города.

Стоит отметить, что муниципалитет на вывоз мусора с несанкционированных свалок вынужден тратить десятки миллионов бюджетных рублей, в то время как финансовые обязательства по наведению чистоты на территориях частного сектора, СНТ, ДНТ должны нести жители этих территорий. Сегодня на территории городского округа официально зарегистрировано 231 общество, в которых проживает порядка 26 тыс. членов, а в частном секторе зарегистрированы около 13 тыс. домовладений.

Чтобы минимизировать затраты по вывозу мусора, было принято решение оборудовать часть традиционных точек бункерами - сегодня они установлены в 65 местах областного центра. Их эксплуатация обходится городской казне гораздо дешевле, чем привлечение для этих целей погрузчика, самосвала и бригады. Жители должны понимать, что бункера ставятся для минимизации ущерба от стихийных свалок и не освобождают от обязанности заключать договоры и платить за услугу по вывозу мусора.

Специалисты управления мониторинга городского хозяйства на протяжении уже нескольких лет разными способами борются с незаконным сбросом мусора в частном секторе. За прошедший год удалось ликвидировать порядка 20 традиционных мест несанкционированных свалок.

- Не стоит забывать, что у любого мусора есть собственник, который ответственен за его утилизацию и вывоз. К примеру, жители многоквартирных домов (МКД), территории которых оборудованы контейнерными площадками, платят за вывоз мусора своей управляющей компании: тариф обозначен в квитанциях. Но жители частного сектора и садоводческих товариществ не желают тратить собственные средства на данные цели. Они либо выбрасывают мусор в контейнер рядом с любым МКД, либо вываливают его по пути своего следования в овраг или канаву, но только не у своего дома, - рассказал и.о. начальника МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Олег Чернышов.

Отметим также, что установка плакатов «Сброс мусора запрещен» тоже не дала ощутимых результатов. Практика показала, что данные объекты держатся около месяца, затем их либо портят, либо крадут.

На встречах с жителями частного сектора и председателями СНТ, ДНТ специалисты управления неоднократно объясняли присутствовавшим, что согласно постановлению Сахалинской области №393 от 21.08.17 обязанность по вывозу и ликвидации мусора лежит на собственниках участков. Однако ситуация не меняется.

В ближайшее время специалисты управления мониторинга городского хозяйства совместно с сотрудниками департамента общественной безопасности и контроля проведут рейды, в ходе которых ответственных лиц (председателей) за отсутствие договоров на вывоз мусора и специально оборудованных площадок привлекут к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Кроме того, с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом №89 на территории Сахалинской области должен появиться единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Юридические и физические лица, а также управляющие компании с начала года будут заключать договоры только с этим оператором, в полномочия которого войдет выставление счетов и рассылка квитанций всем без исключения жителям области.