На неделю закроют проезд через перекресток Есенина-Горького в Южно-Сахалинске

В связи с продолжающимся строительством нового участка улицы Горького (на юг) на неделю будет закрыт проезд через перекресток с ул. Есенина в областном центре. Эту информацию информационному агентству «Острова» подтвердили в мэрии Южно-Сахалинска.

Ограничения продлятся с 08.00 18 августа до 00.00 25 августа. За это время подрядной организации предстоит подключить новый водопровод и ливневую канализацию к существующим городским сетям.

Администрация города просит автолюбителей учитывать данное ограничение и заблаговременно планировать схему своего движения в этом районе.