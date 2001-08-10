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10:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На неделю закроют проезд через перекресток Есенина-Горького в Южно-Сахалинске
В связи с продолжающимся строительством нового участка улицы Горького (на юг) на неделю будет закрыт проезд через перекресток с ул. Есенина в областном центре. Эту информацию информационному агентству «Острова» подтвердили в мэрии Южно-Сахалинска.
Ограничения продлятся с 08.00 18 августа до 00.00 25 августа. За это время подрядной организации предстоит подключить новый водопровод и ливневую канализацию к существующим городским сетям.
Администрация города просит автолюбителей учитывать данное ограничение и заблаговременно планировать схему своего движения в этом районе.
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