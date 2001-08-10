На пяти участках дорог Южно-Сахалинска завершился ремонт

Ремонт пяти участков городских дорог и одной парковочной зоны завершился в Южно-Сахалинске. На подходе — работы еще на двух магистральных участках, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

По данным МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», для движения открыты участки ул. Амурской от ул. Карла Маркса до Коммунистического проспекта, ул. Буюклы от пр. Мира до ул. Дзержинского, где осталось брусчаткой уложить небольшой отрезок, ул. Есенина от ул. Горького до ул. Комсомольской и ул. Амурской от пр. Победы до ул. Пограничной (осталось озеленение), ул. Сахалинской от моста через реку Сусую до ул. Лермонтова, где будет нанесена дорожная разметка.

Кроме того, благоустроена территория вблизи ул. Амурской (восточная сторона Дома быта) под парковочную зону для одновременного размещения порядка 35 автомобилей.

При благоприятных погодных условиях к 25 августа планируется полностью завершить работы на участке ул. Чехова от пр. Победы до ул. Поповича. Сейчас здесь тротуарная часть сделана на 95%, работы по асфальтированию продолжаются. После чего останется нанести дорожную разметку.

К середине сентября также будут завершены работы на участке ул. Комсомольской от ул. Сахалинской до Коммунистического проспекта.

- Сегодня на данном участке в два слоя асфальтобетона уложены 2 средние полосы. На днях подрядчик приступит к работам по переустройству бардюрного камня и тротуаров, после чего крайние полосы также обретут новое дорожное покрытие, - добавили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Продолжаются ремонтные работы на ул. Больничной на участке от ул. Комсомольской до ул. Горького. Там в завершающей стадии работы по обустройству ливневой канализации, а также продолжается замена дорожного основания.

Кроме того, до 1 ноября 2018 года в областном центре будут отремонтированы еще 7 участков городских дорог. К работам подрядчики приступят в ближайшее время.