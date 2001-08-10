Выставка цветов ждет посетителей на субботней ярмарке в Южно-Сахалинске
Тематическая ярмарка у южно-сахалинского Дома торговли, которая традиционно проводится по субботам, 18 августа будет наполнена цветочными красками, народными песнями, творческими заданиями для детей и взрослых, а также скидками.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, откроется торговля с 10 часов. В 11.00 концерт для посетителей начнет известный сахалинский ансамбль современной народной песни «Русский терем».
Среди садоводов и огородников, которые будут реализовывать свою цветочную продукцию - рассаду, готовые букеты и другую, - жюри выберет самые яркие композиции в рамках конкурса «Лучшие цветы». За 1, 2, 3 места будут вручены призы: сладкие цветы-пироги от южно-сахалинского хлебокомбината.
На ярмарочной площадке также развернется выставка-продажа картин с цветочным настроением от арт-студии «Март».
- Сегодня завершаются последние приготовления к выставке под открытым небом. Отобрано более 15 картин. Работы лучшие, любимые, в них вложена душа, особая энергетика и настроение. Надеюсь, посетители оценят по достоинству труд художников и получат удовольствие от созерцания цветочных мотивов. Понравившиеся картины можно будет приобрести, - рассказала руководитель студии Ольга Потысьева.
Коллектив студии также проведет для желающих мастер-класс по правополушарному рисованию: техники, разработанные художником-психологом, позволяют раскрыть творческие способности у любого человека. Возраст участников не ограничен, специальной художественной подготовки не требуется.
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