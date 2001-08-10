Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске машина насмерть переехала женщину
11:28, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В районе пересечения улиц Физкультурная – Фабричная в областном центре ограничат движение транспорта

В связи с прокладкой инженерных сетей в рамках застройки 17-го микрорайона Южно-Сахалинска с 15 по 25 августа для движения будет закрыт участок на ул. Физкультурной: от пересечения с ул. Фабричной в северном направлении. Э/ту информацию ТИА «Острова» сообщили в мэрии города.

Силами АО «Сахалин-Инжиниринг» на данном участке будет проведена работа по врезке новой (строящейся) теплотрассы к магистральной теплотрассе и водопроводу. Объезд будет осуществляться по улицам Фабричная, Садовая, Бумажная и пер. Партизанскому.

Ограничения продлятся с 10.00 20 августа до 00.00 30 августа.

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