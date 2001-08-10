Экспедиция в защиту сахалинских косаток продолжается
Команда сахалинских волонтёров «Друзья океана» продолжает отслеживание судов, принимающих участие в отлове косаток. После инцидента в начале экспедиции, когда отливщики обстреляли квадрокоптер волонтёров, судно "Юрий Швецов", на борту которого находилось две отловленные косатки, поспешно покинуло залив Николая и отправилось в пункт их назначения верх по реке Амур, сообщили ТИА "Острова" активисты.
Несколько дней наши ребята искали суда отловщиков - "прочёсывали" ближайшие заливы. 9 августа им вновь удалось найти «Юрия Швецова» и ещё одно судно «СПП-021» в районе залива Константина. Двое суток ребята вели партизанское наблюдение за отловщиками, несмотря на непогоду. 11 августа «Юрий Швецов» уплыл на север, а второй корабль остался. Стоит отметить, что на втором судне - «СПП-021» находится 8 готовых лодок (предположительно именно их используют для загона косаток), и большие ёмкости для перевозки косаток. Реакция на открытое появление "Друзей океана" в заливе была предсказуемая - корабль отловщиков загрузился и ушёл. Команда «Друзей океана» возобновила поиски при помощи городского штаба волонтёров, который следит за расположением судов в акватории проведения отловов через открытые источники.
Одна из основных целей экспедиции - информирование общественности о проблеме отловов морских животных. Эта задача активно выполняется: несколько российских СМИ осветили новости о целях и важности экспедиции и постоянно на связи с группой. Так же быстро новость об экспедиции и инциденте с обстрелом облетела многие зарубежные страны - сотни человек сделали репост новости, некоторые зарубежные организации опубликовали статьи у себя на сайтах.
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