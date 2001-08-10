После WorldSkills трое лаборантов с материка получили предложения работы

Финалистов чемпионата «Молодые профессионалы» зовут работать в сахалинские медучреждения. Приглашения уже получили три участника компетенции «Медицинский лабораторный анализ», сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Перспективы трудоустройства с представителями Волгограда, Новосибирска и Брянска начали обсуждать сразу после завершения испытаний. Студентов медколледжей заинтересовали предлагаемые условия, это достойный заработок и квартиры в арендных домах с компенсацией оплаты, а также подъемные.

Всего в компетенции «Медицинский лабораторный анализ» были представлены 8 регионов страны. Будущие медработники соревновались в специальных павильонах-лабораториях. За испытаниями, представлявшими собой различные исследования, судьи и зрители следили через стеклянные перегородки.

- Наблюдали за ними во время финала чемпионата. Безусловно, все ребята прекрасно подготовлены, они заняли первые места в своих регионах. Мы их пригласили, дали время подумать, чтобы определиться с решением. В случае положительного ответа, обеспечим им хорошие условия для работы и проживания, – рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Сахалинской области по клинической лабораторной диагностике Наталья Ковалёва.

Приглашения подкреплены именными сертификатами. Их получили Софья Львова из Волгограда, Вячеслав Непомнящий из Новосибирска и Иван Романов из Брянска. Двум специалистам готовы предоставить работу в областной клинической больнице. Ещё одного - ждут в Южно-Сахалинской городской больнице имени Анкудинова.

- Мы можем принять и больше лаборантов, прошедших соответствующий курс обучения, конечно, очень заинтересованы в привлечении молодёжи. Профессия интересная и требует большой сосредоточенности и внимания, – отметила заведующая бактериологической лабораторией горбольницы Маргарита Якунина.

На Сахалине будут готовить и своих лаборантов - в базовом медицинском колледже в этом году открылось отделение «Лабораторная диагностика». В качестве обучающего используют оборудование, на котором проходили испытания молодые профессионалы.

Напомним, по итогам финала национального чемпионата WorldSkills Russia лучшим конкурсантам была предложена работа в Сахалинской области.

Губернатор региона Олег Кожемяко обязал органы исполнительной власти разработать механизмы поддержки будущих работников, подчеркнув при этом, что приоритет должен отдаваться местным талантливым кадрам. Специалистам, которым понадобится переезд, на острове тоже готовы создать необходимые условия для жизни и труда.

- Региональные власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку востребованным специалистам рабочих профессий и учебным заведениям, которые их готовят, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – Будем помогать с жильем и предоставлять подъемные лучшим выпускникам учреждений профессионального образования, в первую очередь, островных техникумов и колледжей. Это важно с точки зрения формирования кадрового потенциала для островной экономики, нуждающейся сегодня в притоке молодых и грамотных специалистов.