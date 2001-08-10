18 августа частично ограничат парковку на площади Победы в Южно-Сахалинске

Массовая церемония регистрации брака 18 августа пройдет в Южно-Сахалинске. Торжественное мероприятие, организованное ЗАГС Сахалинской области, состоится на пл. Победы. Начало — в 14.00. В этот день узами брака свяжут себя 20 пар, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Для организации подъезда свадебных машин с 07.00 до 15.00 частично ограничат парковку с восточной стороны пл. Победы. Ограничения не повлияют на движение по кольцу.