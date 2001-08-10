«Круглый стол» на тему безопасности дорожного движения прошел в Южно-Сахалинске
16 августа в областной научной библиотеке представители общественности города Южно-Сахалинска и сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области встретились для обсуждения вопросов повышения безопасности дорожного движения в островной столице и в целом по Сахалинской области.
Открывая мероприятие, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, полковник полиции Пилюгин Андрей Владимирович, привел статистические данные о состоянии аварийности в Сахалинской области, акцентируя внимание собравшихся на снижении всех трех показателей аварийности по итогам 7 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме этого, в ходе дискуссий участники «круглого стола» обсудили вопросы участия гражданского общества по информированию Госавтоинспекции о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В обсуждении были затронуты вопросы о состоянии автодорог области и мерах, предпринимаемых по улучшению дорожной инфраструктуры островной столицы.
Подводя итоги мероприятия, участники сошлись во мнении о необходимости рассмотрения проектов в области дорожной безопасности, с привлечением общественных и молодежных организаций Сахалинской области, а также о том, что подобные мероприятия должны проводиться на регулярной основе.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:56 13 Августа Лучших участников WorldSkills Russia пригласили работать на Сахалин
- 13:55 13 Августа Число отказов родителей в Южно-Сахалинске от вакцинации БЦЖ увеличилось вчетверо
08:16 14 Августа Крупный браконьерский стан обезврежен в Смирныховском районе
17:53 13 Августа Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели занятие с использованием мобильной автоплощадки
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
10:43 20 Июля В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
Выбор редакции
- 18:17 Вчера В очередном активном дворе областного центра прошел спортивный праздник
- 13:39 Вчера 24 августа стартует 8-й международный кинофестиваль «Край света»
- 10:29 Вчера На пяти участках дорог Южно-Сахалинска завершился ремонт
- 09:46 Вчера В Южно-Сахалинске местный житель осужден за покушение на убийство
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?