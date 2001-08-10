Тихоокеанское
информационное агентство
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«Круглый стол» на тему безопасности дорожного движения прошел в Южно-Сахалинске

«Круглый стол» на тему безопасности дорожного движения прошел в Южно-Сахалинске

16 августа в областной научной библиотеке  представители общественности города Южно-Сахалинска и сотрудники  Госавтоинспекции Сахалинской области  встретились для  обсуждения  вопросов  повышения безопасности дорожного движения в островной столице и в целом по Сахалинской области.

Открывая мероприятие, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, полковник полиции Пилюгин Андрей Владимирович, привел статистические данные о состоянии аварийности в Сахалинской области, акцентируя  внимание собравшихся  на снижении всех трех показателей  аварийности по итогам 7 месяцев 2018 года  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме этого, в ходе дискуссий участники «круглого стола» обсудили вопросы участия гражданского общества по информированию  Госавтоинспекции о фактах управления транспортными средствами водителями,  находящимися  в состоянии опьянения. В обсуждении были затронуты вопросы о  состоянии  автодорог области и мерах, предпринимаемых по улучшению дорожной инфраструктуры островной столицы.   

Подводя итоги мероприятия,  участники  сошлись во мнении о необходимости  рассмотрения проектов в области дорожной безопасности, с привлечением  общественных и  молодежных организаций Сахалинской области, а также о том,  что подобные мероприятия должны проводиться на регулярной основе.

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