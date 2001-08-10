«Круглый стол» на тему безопасности дорожного движения прошел в Южно-Сахалинске

16 августа в областной научной библиотеке представители общественности города Южно-Сахалинска и сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области встретились для обсуждения вопросов повышения безопасности дорожного движения в островной столице и в целом по Сахалинской области.

Открывая мероприятие, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, полковник полиции Пилюгин Андрей Владимирович, привел статистические данные о состоянии аварийности в Сахалинской области, акцентируя внимание собравшихся на снижении всех трех показателей аварийности по итогам 7 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме этого, в ходе дискуссий участники «круглого стола» обсудили вопросы участия гражданского общества по информированию Госавтоинспекции о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В обсуждении были затронуты вопросы о состоянии автодорог области и мерах, предпринимаемых по улучшению дорожной инфраструктуры островной столицы.

Подводя итоги мероприятия, участники сошлись во мнении о необходимости рассмотрения проектов в области дорожной безопасности, с привлечением общественных и молодежных организаций Сахалинской области, а также о том, что подобные мероприятия должны проводиться на регулярной основе.