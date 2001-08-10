Жители Елочек выбрали проект на конкурс поддержки местных инициатив

В населенных пунктах городского округа «Город Южно-Сахалинск» завершился отбор проектов, которые выдвинут для участия в конкурсе общественно значимых инициатив. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, что свой выбор на собраниях сделали жители сел Старорусское, Санаторное и Ключи, ЖК Весточки. Конкурс проектов состоится в январе 2019 года. А итоги станут известны 1 февраля. Реализовать каждый победивший проект необходимо до конца будущего года. Средства выделят из бюджета Сахалинской области, а также городской казны. Построенные объекты будут обслуживаться за счет средств местного бюджета.

Заключительное собрание состоялось в Дальненском доме культуры, обсудить общественные инициативы собрались 27 жителей Елочек. Встреча проходила оживленно — участники разделились между двумя проектами — первый предполагал установку уличного освещения, второй — обустройство универсальной игровой площадки. В итоге, после голосования предпочтение было отдано второй инициативе.

- Для нас актуальней создание площадки, на которой будет интересно людям разного возраста, чтобы можно было активно проводить свободное время и комфортно гулять детям и родителям, - рассказал участник встречи и представитель инициативной группы Михаил Колобов.

Кроме того, жители согласились принять участие в реализации проекта, если он победит в конкурсе. Они готовы внести материальный вклад в размере одного процента от стоимости реализации проекта, а также поучаствовать, по мере возможностей, в проведении работ.

На встрече также специалисты аналитической службы администрации Южно-Сахалинска проконсультировали желающих по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых администрацией в электронной форме.