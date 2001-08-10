На улице Емельянова в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта

20 августа с 10.00 для проезда автотранспорта будет закрыт поворот с проспекта Мира на улицу Емельянова в восточном направлении, в западном направлении движение транспорта будет осуществляться по трем полосам проезжей части в обе стороны. Проезд по проспекту Мира останется свободным, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании.

В планах «Сахалинской Коммунальной Компании» реконструкция 600 м трубопроводов. Работы будут выполняться силами подрядной организации. Специалистам предстоит смонтировать новые железобетонные лотковые каналы, построить тепловую камеру и произвести прокладку трубопроводов в пенополимерминеральной изоляции с увеличением пропускной способности. Для защиты трубопроводов от грунтовых вод каналы будут прогрунтованы и покрыты гидроизоляционным материалом. Такая технология значительно снижает потери тепла и сокращает эксплуатационные затраты, а также позволит увеличить срок службы трубопроводов свыше 30 лет.

Сложность работ также обусловлена необходимостью «протаскивания» трубопроводов в «гильзе» под проспектом Мира без вскрытия проезжей части. Такое решение было принято для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не парализовать движение транспорта в данной части города. Ориентировочный срок работ 10 дней.

После завершения работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, сразу приступят к комплексному восстановлению нарушенного благоустройства.

Результатом работ станет улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения в 11 микрорайоне Южно-Сахалинска, а также возможность подключения к центральной системе теплоснабжения новых зданий и сооружений.

В СКК отмечают, в районе пересечения улицы Емельянова и проспекта Мира проложено два магистральных трубопровода, один из которых питает теплом и горячей водой 11 микрорайон, второй – 12, 12а микрорайоны, областную больницу и многоквартирные жилые дома по улице Авиационной.

В межотопительные периоды 2016 и 2017 гг. один из коллекторов на этом участке был полностью реконструирован, текущим летом реконструкции подвергнут второй тепловой коллектор. Технологически вывод в ремонт двух тепловых коллекторов невозможен, поскольку это приведет к ограничениям в работе Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и полному отключению горячей воды во всех спальных микрорайонах.