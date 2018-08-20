Проезд по улице Комсомольской в районе пересечения с Емельянова в Южно-Сахалинске закрыт

В связи с плановыми ремонтными работами на теплотрассе до 28 августа закрыт проезд по ул. Комсомольской в районе пересечения с ул. Емельянова в областном центре.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, в рамках реконструкции Березовского теплового коллектора подрядчику предстоит соединить 2 участка теплотрассы между собой. По окончании работ на данном участке благоустройство будет восстановлено.

Объезд общественного транспорта (маршруты №№1, 8с, 16а, 18, 19, 20, 21, 34, 45пр, 45ч, 67пр, 67ч) совершается по ул. Горького: до пр. Победы и далее по своим маршрутам.