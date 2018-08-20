Сахалинские экскаваторщики и бульдозеристы посоревновались в управлении мелиоративной техникой
На полях АО «Совхоз Корсаковский» прошёл конкурс профессионального мастерства среди механизаторов мелиоративной техники. Его приурочили к форуму «Совершенствование системы земледелия в условиях Дальневосточного федерального округа». Мероприятие такого масштаба впервые организовано в Сахалинской области. Участники - 14 бульдозеристов и экскаваторщиков – продемонстрировали зрителям свое мастерство и удивили показательными выступлениями.
Мероприятие прошло на участке Новской осушительной системы, где еще недавно в каналах были лесные заросли, а поля имели признаки вторичного заболачивания. Об этом ТИА "Острова" рассказали в областном министерстве сельского хозяйства.
В обязательной программе экскаваторщикам предстояло в течение 20 минут выполнить работы по устройству открытой осушительной сети каналов длиной пять метров. Машинистам бульдозеров – подготовить площадку под будущее поле строго определённых параметров, при этом сохранить плодородный слой почвы.
В показательной программе механизаторов зрители смогли увидеть, как многотонная машина виртуозно преодолевает извилистый коридор, ювелирно сдвигая отвалом 10-сантиметровый кубик с подставки.
Зрелищными стали и выступления экскаваторщиков, у которых было 3 конкурсных задачи. Первая – при помощи огромного ковша перенести ведро с водой с одного постамента на другой. Важно было совершить действия плавно, не проливая жидкость. Второе задание - зубом ковша проколоть стоящее на подставке яйцо. Третье – по общему мнению самое сложное, - забить ковшом 20-сантиметровый гвоздь в отпиленный кряж дерева.
Главным судьей соревнований стал заместитель председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сахалинский» Владимир Чекрышев - заслуженный работник агропромышленного комплекса и обладатель множества других наград областного и муниципального уровней. Большую часть жизни он посвятил сельскому хозяйству и в 66 лет не собирается уходить на заслуженный отдых. Говорит, что возобновление мелиоративных работ должно идти активными темпами, так как оно жизненно необходимо на островной земле.
- В конкурсе участвуют настоящие знатоки своего дела. В связи с востребованностью мелиорации в последнее время, стараемся собирать высококвалифицированные кадры. Не каждый хороший специалист в сельхозотрасли может выполнять мелиоративные работы, – отметил Владимир Чекрышев.
По словам главы министерства сельского хозяйства Михаила Кузьменко, сейчас в регионе взят курс на популяризацию рабочих профессий. Ежегодный конкурс мелиораторов, как и другие отраслевые состязания, призван привлекать молодёжь на производство, повышать престиж труда в сельском хозяйстве.
- Есть специалисты, которые уходили из этой сферы, но вернулись и говорят – это наша стихия, здесь есть стабильность, должные условия труда. Кроме того, существует объём работ, который нужно выполнять. Ведь главное – есть перспективы, работы очень много – сегодня осваиваются земли, которые многие годы были выведены из оборота, они заболотились, заросли кустарником. Более 40 тысяч гектаров мелиоративных систем на Сахалине сегодня нуждается в реконструкции. Поэтому труженикам предстоит ещё много работы, - отметил министр.
По итогам конкурса первое место в обязательной программе среди бульдозеристов занял Николай Тишанинов, в показательной – Александр Островец. Среди экскаваторщиков в показательной программе стал первым Иван Крючков, в обязательной – Дмитрий Лобунец. Все они сотрудники сельскохозяйственного производственного кооператива «Сахалинский», который помогает возвращать в оборот сельскохозяйственные угодья.
Напомним, за последние 3 года в островном регионе благодаря мелиоративным мероприятиям в сельхозоборот вернули более 2 тысяч гектаров земель. С 2013 года восстановление плодородия почв проводится в рамках отраслевой государственной программы, утверждённой правительством области. За последний трехлетний период на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Деятельность мелиораторов имеет стратегическое значение. Результатом их работы становятся более стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, создание прочной кормовой базы для животноводства, интенсивное освоение пустынных и заболоченных земель, рациональное использование земельного фонда в регионе.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:41 16 Августа В Южно-Сахалинске стартовало летнее первенство по лыжным гонкам
16:37 16 Августа Сахалинцев приглашают на торжественную церемонию вручения премии «Спортивная элита»
- 17:00 16 Августа Южно-сахалинских учителей научат правильно приобщать к здоровому образу жизни
- 17:07 16 Августа Более ста сахалинских инвалидов уже поправили здоровье благодаря уникальному проекту творческой реабилитации
13:36 25 Июля Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком
10:50 25 Июля В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума "Томаринский казачок"
- 10:46 25 Июля Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
- 16:24 25 Июля Пройти бесплатное обследование на ВИЧ приглашают южносахалинцев
Выбор редакции
- 15:51 Вчера Сахалинские всадники определили лучших на соревнованиях в Новоалександровске
- 10:26 Вчера Завершается прием заявок на кубок мэра Южно-Сахалинска по теннису
- 18:02 20 Августа Для педагогов-«дошкольников» из Южно-Сахалинска начались курсы по робототехнике
- 17:59 20 Августа Артем Хуснулгатин и Константин Сек стали победителями турнира по быстрым шахматам в Холмске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?