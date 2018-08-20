Сахалинские экскаваторщики и бульдозеристы посоревновались в управлении мелиоративной техникой

На полях АО «Совхоз Корсаковский» прошёл конкурс профессионального мастерства среди механизаторов мелиоративной техники. Его приурочили к форуму «Совершенствование системы земледелия в условиях Дальневосточного федерального округа». Мероприятие такого масштаба впервые организовано в Сахалинской области. Участники - 14 бульдозеристов и экскаваторщиков – продемонстрировали зрителям свое мастерство и удивили показательными выступлениями.

Мероприятие прошло на участке Новской осушительной системы, где еще недавно в каналах были лесные заросли, а поля имели признаки вторичного заболачивания. Об этом ТИА "Острова" рассказали в областном министерстве сельского хозяйства.

В обязательной программе экскаваторщикам предстояло в течение 20 минут выполнить работы по устройству открытой осушительной сети каналов длиной пять метров. Машинистам бульдозеров – подготовить площадку под будущее поле строго определённых параметров, при этом сохранить плодородный слой почвы.

В показательной программе механизаторов зрители смогли увидеть, как многотонная машина виртуозно преодолевает извилистый коридор, ювелирно сдвигая отвалом 10-сантиметровый кубик с подставки.

Зрелищными стали и выступления экскаваторщиков, у которых было 3 конкурсных задачи. Первая – при помощи огромного ковша перенести ведро с водой с одного постамента на другой. Важно было совершить действия плавно, не проливая жидкость. Второе задание - зубом ковша проколоть стоящее на подставке яйцо. Третье – по общему мнению самое сложное, - забить ковшом 20-сантиметровый гвоздь в отпиленный кряж дерева.

Главным судьей соревнований стал заместитель председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сахалинский» Владимир Чекрышев - заслуженный работник агропромышленного комплекса и обладатель множества других наград областного и муниципального уровней. Большую часть жизни он посвятил сельскому хозяйству и в 66 лет не собирается уходить на заслуженный отдых. Говорит, что возобновление мелиоративных работ должно идти активными темпами, так как оно жизненно необходимо на островной земле.

- В конкурсе участвуют настоящие знатоки своего дела. В связи с востребованностью мелиорации в последнее время, стараемся собирать высококвалифицированные кадры. Не каждый хороший специалист в сельхозотрасли может выполнять мелиоративные работы, – отметил Владимир Чекрышев.

По словам главы министерства сельского хозяйства Михаила Кузьменко, сейчас в регионе взят курс на популяризацию рабочих профессий. Ежегодный конкурс мелиораторов, как и другие отраслевые состязания, призван привлекать молодёжь на производство, повышать престиж труда в сельском хозяйстве.

- Есть специалисты, которые уходили из этой сферы, но вернулись и говорят – это наша стихия, здесь есть стабильность, должные условия труда. Кроме того, существует объём работ, который нужно выполнять. Ведь главное – есть перспективы, работы очень много – сегодня осваиваются земли, которые многие годы были выведены из оборота, они заболотились, заросли кустарником. Более 40 тысяч гектаров мелиоративных систем на Сахалине сегодня нуждается в реконструкции. Поэтому труженикам предстоит ещё много работы, - отметил министр.

По итогам конкурса первое место в обязательной программе среди бульдозеристов занял Николай Тишанинов, в показательной – Александр Островец. Среди экскаваторщиков в показательной программе стал первым Иван Крючков, в обязательной – Дмитрий Лобунец. Все они сотрудники сельскохозяйственного производственного кооператива «Сахалинский», который помогает возвращать в оборот сельскохозяйственные угодья.

Напомним, за последние 3 года в островном регионе благодаря мелиоративным мероприятиям в сельхозоборот вернули более 2 тысяч гектаров земель. С 2013 года восстановление плодородия почв проводится в рамках отраслевой государственной программы, утверждённой правительством области. За последний трехлетний период на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Деятельность мелиораторов имеет стратегическое значение. Результатом их работы становятся более стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, создание прочной кормовой базы для животноводства, интенсивное освоение пустынных и заболоченных земель, рациональное использование земельного фонда в регионе.