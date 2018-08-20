В Южно-Сахалинске почтили память губернатора Игоря Фархутдинова
Церемония памяти сегодня прошла на территории мемориального комплекса Воскресенского кафедрального собора Южно-Сахалинска. В ней приняли участие члены правительства Сахалинской области, депутаты Сахалинской областной Думы, руководители и сотрудники органов исполнительной власти региона, родные и близкие погибших.
Литию по усопшим отслужил епископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Собравшиеся почтили память Игоря Фархутдинова и сотрудников областной администрации, трагически погибших в авиакатастрофе на Камчатке, минутой молчания.
Вертолёт МИ-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск потерпел крушение 20 августа 2003 года возле горы Опала. На его борту находился Губернатор Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его руководители и сотрудники различных структур администрации Сахалинской области. Они направлялись в служебную командировку. В авиакатастрофе погибли 20 человек. Среди них 14 сахалинцев, трое жителей Курильских островов и три члена экипажа.
Игорь Фархутдинов был губернатором Сахалинской области с 1996 по 2003 год и внес значительный вклад в развитие региона. Во многом благодаря его усилиям были запущены крупнейшие нефтегазовые проекты на шельфе с участием иностранных инвесторов, которые сегодня являются гарантом экономической стабильности Сахалина и Курил. Было положено начало газификации острова, активно строились дороги, новые здания и сооружения.
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