В Южно-Сахалинске почтили память губернатора Игоря Фархутдинова

Церемония памяти сегодня прошла на территории мемориального комплекса Воскресенского кафедрального собора Южно-Сахалинска. В ней приняли участие члены правительства Сахалинской области, депутаты Сахалинской областной Думы, руководители и сотрудники органов исполнительной власти региона, родные и близкие погибших.

Литию по усопшим отслужил епископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Собравшиеся почтили память Игоря Фархутдинова и сотрудников областной администрации, трагически погибших в авиакатастрофе на Камчатке, минутой молчания.

Вертолёт МИ-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск потерпел крушение 20 августа 2003 года возле горы Опала. На его борту находился Губернатор Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его руководители и сотрудники различных структур администрации Сахалинской области. Они направлялись в служебную командировку. В авиакатастрофе погибли 20 человек. Среди них 14 сахалинцев, трое жителей Курильских островов и три члена экипажа.

Игорь Фархутдинов был губернатором Сахалинской области с 1996 по 2003 год и внес значительный вклад в развитие региона. Во многом благодаря его усилиям были запущены крупнейшие нефтегазовые проекты на шельфе с участием иностранных инвесторов, которые сегодня являются гарантом экономической стабильности Сахалина и Курил. Было положено начало газификации острова, активно строились дороги, новые здания и сооружения.