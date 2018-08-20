День Российского флага отметят на Сахалине

22 августа в нашей стране отмечается День Российского флага. В островном регионе пройдет сразу несколько событий, посвященных государственному празднику, сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта.

В 14:00 на площади Ленина областного центра стартует интерактивная игра «Моя родина». Принять участие в квесте может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.

За четыре часа отведённого времени участникам нужно будет пройти 5 станций: «Я Гражданин России», «Моя Родина-Россия», «Наш фольклор», «Моя малая Родина», «Мы Едины». На каждой из них островитянам предстоит выполнить определенные задания и ответить на вопросы, посвящённые истории России и Сахалина. На выполнение заданий на каждой точке дается не более 15 минут.

Станции будут расположены в популярных местах отдыха сахалинцев - площадь Ленина, областная научная универсальная библиотека, ККЗ «Октябрь», Чехов-Центр, площадь перед зданием областного правительства, Сахалинский гуманитарно-технологический институт.

По итогам успешного прохождения будут выявлены победители. Награждение состоится в 18:00 часов в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (площадка перед механическими аттракционами).

Также, 22 августа в селе Победино Смирныховского района состоится торжественная церемония захоронения останков пяти советских солдат, павших при освобождении Южного Сахалина от японских захватчиков. Они были обнаружены во время поисковой операции на месте проведения ожесточенных боев на севере Сахалина, в районе 50-й параллели. В церемонии примут участие представители ДОСААФ России по Сахалинской области, военно-патриотический фонд «Пионер», Сахалинская региональная молодежная общественная организация «Военно-спортивный клуб «Десантник», местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также, участники молодежного лагеря «Поиск», поисковики Углегорского района «Авиапоиск», жители Смирныховского района. Начало в 13:30.