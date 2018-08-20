В Южно-Сахалинске отключат горячую воду

В ряде домов 11 микрорайона Южно-Сахалинска отключат горячую воду на один день. Это связано с капитальным ремонтом сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения во дворовой территории домов 37, 39, 39а, 41а по улице Емельянова и дома 327б по улице Ленина, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской коммунальной компании.

Горячую воду отключат 21 августа с 9.00 по следующим адресам:

ул. Ленина, 323, 323а, 325, 325а, 327, 327а, 327б, 329, 329а, 329б, 329в, 331, 331а, 333,

ул. Пуркаева, 108а, 110а, 112.

Под отключение также попадают детские сады 14 и 36. Полностью восстановить подачу горячего водоснабжения планируется к вечеру.

«Сахалинская Коммунальная Компания» силами подрядной организации производит капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения во дворовых территориях домов 37, 39, 39а, 41а по улице Емельянова и 327б по улице Ленина. Общая протяженность замененных трубопроводов составит порядка1 километра. К настоящему моменту капитально отремонтировано свыше 500 м трубопроводов.

Параллельно подрядчиком МКУ г. Южно-Сахалинска «Управление дорожным хозяйством и благоустройством» выполняется комплексное благоустройство указанной дворовой территории. Графики работ по замене сетей и благоустройству предварительно синхронизированы - подрядные организации работают в тесной координации.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам диспетчерской службы компании: 72-30-13, 72-33-89. (круглосуточно).