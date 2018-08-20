Для педагогов-«дошкольников» из Южно-Сахалинска начались курсы по робототехнике

Четырехдневные курсы повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных учреждений начались сегодня в Южно-Сахалинске. Практико-ориентированную программу по конструированию и робототехнике в условиях реализации ФГОС для них представит методист-организатор дошкольного образования, специалист высшей категории Московского учебно-методического центра инновационного образования Наталья Гаврилова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском агентстве по развитию.

Как пояснила директор городского департамента образования Анастасия Киктева, сегодня южно-сахалинские сады все чаще предлагают своим воспитанникам знакомство с основами технического творчества, актуальность которого в условиях активной информатизации и роботостроения только растет. Занятия развивают в детях аналитические способности, приучают их нестандартно решать задачи, прививают любовь к точным наукам.

- Наши педагоги смогут не только познакомиться с теоретическими основами курса, но, что самое главное, будут решать практические задачи, создадут свои проекты и защитят их. Таким образом, мы говорим о повышении качества преподавания дисциплины и надеемся на хорошую отдачу от детей в будущем, - подчеркнула Анастасия Киктева.

Курсы повышения квалификации пройдут 23 южно-сахалинских педагога.