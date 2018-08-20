Новые арендные дома появятся в Южно-Сахалинске, Корсакове, Аниве и на Курилах

До конца 2018 года в Сахалинской области сдадут 14 арендных многоквартирных домов. Квартиры получат жители Корсакова, Озёрского, Анивы, Малокурильского и Южно-Сахалинска. Такая информация прозвучала на рабочем совещании с представителями органов исполнительной власти региона, которое провела председатель областного правительства Вера Щербина.

Сегодня арендное жилье на Сахалине и Курилах пользуется большим спросом. В первую очередь, такие квартиры получают работники бюджетной сферы, служащие и специалисты востребованных в регионе профессий. Преимуществом использования жилплощади является вполовину меньшая в сравнении с рыночной оплата за аренду. Например, стоимость найма однокомнатной квартиры в доме, в зависимости от муниципального образования, составляет от 4,5 до 12 тысяч рублей, двухкомнатной – от 6 до 14 тысяч рублей, трехкомнатной - от 7 до 16 тысяч рублей.

Впоследствии арендное жилье можно оформить в собственность, взяв льготную ипотеку. Ставка для молодых семей с одним ребенком составляет всего 7 процентов. С двумя детьми - 3,5 процента, с тремя – 0 процентов. Нулевая ставка в рамках программы действует и для жителей Курильских островов.

Напомним, кредиты на улучшение жилищных условий уже выданы 448 семьям сахалинцев и курильчан на сумму 962 миллионов рублей. Получили их участники жилищно-строительных кооперативов, граждане, строящие дома, приобретающие готовое жилье и берущие ипотеку. Это ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды, бюджетники, жители Курильских островов, молодые ученые, лица, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- С 2015 года в Сахалинской области были сданы в эксплуатацию 33 арендных дома в 13 районах - Анивском, Холмском, Поронайском, Невельском, Корсаковском, Долинском, Тымовском, Смирныховском, Южно-Курильском, Углегорском, Томаринском, Александровск-Сахалинском, а также в Южно-Сахалинске. Почти тысяча семей обрела жилье, - сообщил на совещании генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов. – До конца этого года ключи от квартир получит еще 381 семья. Будут введены 14 домов общей площадью более 22,5 тысяч квадратных метров.

Руководитель агентства также сообщил, что сейчас на разных этапах строительства в регионе находятся арендные дома площадью почти 95 тысяч квадратных метров. Всего до 2020 года на Сахалине и Курилах планируется построить и заселить около 4,5 тысяч квартир, предназначенных для последующей сдачи в коммерческий найм.

Качество таких новостроек уже по достоинству оценили жители региона. Дома возводятся по энергосберегающей технологии с монолитным конструктивом и сейсмоустойчивостью до 8 баллов.