Мэр Сергей Надсадин проверил, как идет ремонт улиц Южно-Сахалинска
Глава города Сергей Надсадин вместе с представителями объединений строителей проверил ход выполнения работ по капремонту объектов и сетей теплоснабжения, проводимых ООО «Интерпром» (Новосибирск). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Всего в работе у этой компании пять участков: по улицам Карла Маркса, Невельская, Курильская, Авиационная, Тихоокеанская. На сахалинском рынке ООО «Интерпром» работает четыре года. На объектах в островной столице трудится впервые. Строителям предстоит до конца октября завершить ремонт на объектах системы жизнеобеспечения города, поэтому внимание к качеству работы со стороны муниципалитета повышенное.
Итоги инспекции показали, что сварочно-монтажные работы идут по графику, на некоторых участках даже с опережением. Как доложил заместитель начальника МКУ «УКС» Владимир Зиневич, контракт включает капитальный ремонт существующих участков наружных сетей теплоснабжения с заменой конструкций на трубопроводы в заводской пенополимерминеральной изоляции. Общая протяженность сетей около 750 погонных метров. Помимо обновления труб бригады производят устройство и ремонт тепловых камер с обвязкой трубопроводов и установкой запорной арматуры, промывку, дезинфекцию и гидравлическое испытание трубопроводов и ряд других обязательных мероприятий. На заключительном этапе подрядной организации необходимо будет восстановить нарушенное благоустройство.
Вместе с тем на момент выезда на участке Карла Маркса (от ул. Амурской до ул. Чехова) был зафиксирован факт нарушения технологии при послойном уплотнении грунта перед восстановлением дорожного полотна.
- Мы усилим технический надзор со стороны заказчика, лабораторный контроль каждого этапа тоже никто не отменяет. Настоятельно рекомендую теснее взаимодействовать с «СКК» как с организацией, которой предстоит в последующем эксплуатировать объекты. Для нас важно, чтобы у их специалистов тоже не возникло нареканий. Есть технологии, если есть их нарушения, никто работу не примет, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин, обращаясь к руководителю подрядной организации.
Кроме того, градоначальник поручил максимально быстро завершить восстановление дорожного полотна на проезжей части улицы Карла Маркса и затем - по ходу движения теплотрассы - перенести работы на тротуарную зону. Это позволит уже в начале сентября открыть улицу для проезда транспорта.
По итогам обсуждений Сергей Надсадин поручил специалистам УКС на будущее при формировании проектных решений для систем жизнеобеспечения города предусматривать максимальное использование современных тенденций в материалах и технологиях. Например, активнее использовать системы контроля утечек.
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