Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе погибла женщина
13:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Закроют въезд на парковку перед историческим парком в Южно-Сахалинске

В связи с проведением торжественных мероприятий в рамках празднования Дня Государственного флага РФ 22 августа закроют въезд на территорию перед историческим парком «Россия - Моя история» в Южно-Сахалинске.

Ограничения продлятся с 21 августа (20.00) до 22 августа (20.00), сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

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