Закроют въезд на парковку перед историческим парком в Южно-Сахалинске

В связи с проведением торжественных мероприятий в рамках празднования Дня Государственного флага РФ 22 августа закроют въезд на территорию перед историческим парком «Россия - Моя история» в Южно-Сахалинске.

Ограничения продлятся с 21 августа (20.00) до 22 августа (20.00), сообщили ТИА «Острова» в мэрии.