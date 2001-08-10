Областной августовский педагогический совет соберет больше 350 участников на Сахалине

В области определена дата проведения традиционного августовского педагогического совета. Мероприятие пройдет с 23 по 24 августа в форме открытых образовательных площадок на базе образовательных организаций Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и г. Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

В этом году традиционный августовский педагогический форум посвящен реализации национального проекта в сфере образования, который в соответствии с поручениями президента РФ и председателя правительства РФ разрабатывается федеральным Министерством образования и науки РФ совместно с экспертным профессиональным сообществом.

В работе традиционного областного педсовета примут участие более 350 человек – вице - меры по социальным вопросам, руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, директора школ, методисты, руководители инновационных площадок, учителя, педагоги дополнительного и дошкольного образования. Тема педсовета в этом году - «Развитие региональной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров».

В областном педсовете предполагается участие губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Кроме того, в числе участников также заявлены представители исполнительной и законодательной власти островного региона, общественных организаций.

Центральным мероприятием педагогической конференции станет пленарное заседание, которое пройдет 24 августа в г. Южно-Сахалинске, на нем министр образования региона Наталья Мурашова расскажет об основных целях и задачах развития региональной системы образования на 2019 год в свете Указа главы государства и федерального национального проекта «Развитие образования».

Итоговым документом мероприятия станет резолюция, в которой будут отражены согласованные задачи и действия по реализации региональной образовательной политики в новом учебном году.