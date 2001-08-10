Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2018
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13:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Отметить День шахтера приглашают невельчан и гостей города

Отметить День шахтера приглашают невельчан и гостей города

Невельчан и гостей города приглашают отметить День шахтера. 25 августа на площади райцентра честь праздника состоится специальная программа:

С 12:00 по 18:00 пройдет открытый турнир по баскетболу 3х3 (стритболу) на Кубок компании «Горняк-1».

С 17:00 по 21:00 выступят «мультяшные» аниматоры с развлекательной программой.

С 17:00 по 18:30 состоится торжественный вечер в доме культуры для коллектива компании «Горняк-1».

С 18:30 по 19:00 пройдут конкурсы и сюрпризы от ведущего Макса Зеленина.

С 19:00 по 20:00 гости увидят иллюзионное шоу «Трансформация» (Владивосток).

С 20:00 по 21:00 жителей и гостей города ждет концерт Эммы М - исполнительницы хитов «Штрихкоды», «Ракеты», Beautiful life.

С 21:00 по 22:00 выступит Надежда Ангарская (резидент Comedy woman, «Золотой голос» высшей лиги КВН, победительница Jazz Баттла на международном фестивале «Усадьба Jazz», актриса театра и кино).

В 22:00 завершится праздник лазерным шоу и фейерверком.

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