В Поронайске завершили спасательную операцию
20 августа завершились поисково-спасательные работы в здании котельной бывшего бумажного завода города Поронайск. Тела двух человек, уроженцев республики Кыргызстан, были извлечены и доставлены в морг Центральной районной больницы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
19 августа в 16:35, на пульт ЕДДС Поронайского городского округа поступило сообщение о том, что на бывшем целлюлозно-бумажном заводе произошло обрушение кровли. Ориентировочно под завалами находилось 10 человек. К месту ЧС выдвинулись силы и средства в составе 42 человек и 14 единиц техники муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России по Сахалинской области 25 человек, 8 единиц техники.
В 16:56 из-под завалов были извлечены 8 человек, из них: 2 человека с мелкими ушибами и царапинами, 5 человек с различного рода травмами, которые были госпитализированы в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», а также 1 погибший, гражданин Таджикистана. Ориентировочно ещё 2 человека находились под завалами.
К месту чрезвычайной ситуации, в 17:00, на автомобиле из Южно-Сахалинска выдвинулась группа сотрудников поисково-спасательного отряда им.Полякова в количестве 5 человек. Также на место происшествия в 18:16 вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена «Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России» с 11 спасателями ДВРПСО на борту, среди которых находился кинолог с собакой.
По состоянию на 23:30 (сах.) решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального образования «Поронайский городской округ» поисковые мероприятия и работы по разбору завалов были завершены до наступления светлого времени суток.
20 августа с 6:00 поисково-спасательные работы были продолжены. В мероприятии задействованы 7 единиц инженерной техники (кран 25 т., бульдозер, экскаватор, автовышка, 3 бортовых самосвала).
В 18:17 из-под завала извлекли тело одного из пострадавших, второго извлекли в 19:45. Спасательные мероприятия были завершены, группы, участвовавшие в расчистке завала убыли.
Вопросом об отправке тел и пострадавших на родину занимается представитель консульства республики Кыргызстан.
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