У «Водоканала» Южно-Сахалинска сменился директор
«Городской водоканал» Южно-Сахалинска возглавил Николай Родин. Новый директор предприятия системы жизнеобеспечения островной столицы уже приступил к своим обязанностям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Николай Родин родился в Москве, имеет два высших технических образования, в том числе диплом с отличием Московского государственного строительного университета по специальности «Инженер по водоснабжению и водоотведению». Имеет серию публикаций в профильных журналах сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Начиная с 1992 года двенадцать лет работал на водопроводных станциях «Мосводоканала»: инженером - главным механиком Рублевской станции, главным инженером Северной станции.
С 2005 года более 12 лет работал на инженерных должностях в ООО «РВК-Консалтинг» и ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» ГК РОСВОДОКАНАЛ, хорошо знаком с коммунальными системами Барнаула, Омска, Тюмени, Оренбурга, Краснодара, Твери, Калужской области и Воронежа.
Имеет опыт работы на предприятиях регионального масштаба: с 2007 года почти три года работал в ООО «Тюмень Водоканал» в должности первого заместителя генерального директора, затем - генерального директора. В числе профессиональных достижений: разработка комплекса нестандартных мер для достижения бесперебойности водоснабжения Тюмени в условиях отсутствия резерва мощностей; разработка и реализация алгоритма автоматической работы мощных насосных станций при гарантированном обеспечении минимального нормативного напора у потребителей. Кроме того, в профессиональной копилке успехов - изменение идеологии ведения режима водопровода с регулировкой работы частотно-регулируемых приводов насосов по показаниям датчиков давления на сети в режиме реального времени со значительным снижением аварийности и потерь.
Среди приоритетных задач в работе «Горводоканала» Южно-Сахалинска Николай Родин отметил упреждающее развитие водопровода и систем водоотведения для обеспечения развития города с применением лучших практик водопроводно-канализационного хозяйства, а также достижение современных стандартов качества, надежности и энергоэффективности.
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