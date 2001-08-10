До конца октября в Южно-Сахалинске планируют отремонтировать еще 7 участков дорог

Ремонтные работы улично-дорожной сети продолжатся в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

До 1 ноября в областном центре планируют отремонтировать еще 7 участков городских дорог:

- ул. Сахалинская - от ул. Железнодорожной до реки Сусуя;

- ул. Карпатская - от ул. Железнодорожной до ул. Колодезной;

- ул. Транзитная - от ул. Котикова до ул. Холмской;

- ул. Холмская - от ул. Сахалинской до ул. Льва Толстого;

- ул. Железнодорожная - от пр. Победы до ул. Пограничной;

- ул. Железнодорожная - от ТД «Зодчий» до пер. Медицинского;

- ул. Железнодорожная - от ул. Сахалинской до пересечения с ж/д путями (на север).

По данным МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», по 3 участкам (ул. Карпатская, ул. Холмская и ул. Железнодорожная от пр. Победы до ул. Пограничной) уже состоялись аукционы и заключены муниципальные контракты. В ближайшее время подрядчики приступят к работам. Общая длина участков, подлежащих ремонту, составляет 6,6 км.

Многие проекты по видам работ идентичны. Дорожникам предстоит заменить изношенное асфальтобетонное покрытие, частично - слабые грунты в дорожном основании (на некоторых участках), бордюрные камни и тротуарную плитку, а также установить дорожные знаки и нанести разметку.

По контрактам все работы по ремонту указанных участков улиц должны быть завершены до 1 ноября. Учитывая частую неблагоприятную погоду, работы по обустройству дорожной инфраструктуры в первую очередь начнутся с ремонта покрытия проезжей части.