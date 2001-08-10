Начался прием заявок на мастер-классы фестиваля «Остров-рыба»
С сегодняшнего дня открыт прием заявок от всех желающих на участие в кулинарных мастер-классах «Остров-рыба», которые в этом году пройдут 3 и 4 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Еловая сметана с мандаринами, гребешок с кремом из артишоков, маринованный лосось за 15 минут и популярный суп с креветками «Том Ям Конг» - организаторы гастрономического фестиваля раскрывают подробности программы от ведущих сахалинских рестораторов и Национальной гильдии шеф-поваров.
Впервые гастрономический фестиваль «Остров-рыба» прошел в 2015 году. Первое событие настолько пришлось по вкусу горожанам и гостям островной столицы, что фестиваль было решено проводить ежегодно.
Вновь почетным гостем мероприятия станет президент Национальной гильдии шеф-поваров России Александр Филин. Серию мастер-классов проведут уже знакомые участникам прошлых фестивалей бренд-шеф и корпоративный шеф-повар ресторана «Мясо&Рыба» (г. Москва) Сергей Лобачев и член национальной Гильдии шеф-поваров России, директор производства трапезной при Храме Христа Спасителя Юрий Песков.
В этом году организаторы решили расширить формат фестиваля: если раньше основой для приготовления блюд были исключительно морепродукты и рыба, то сейчас в программе есть мастер-классы по приготовлению стейков, теплого салата с говядиной. Более яркой стала и палитра представленных мировых кухонь: европейская, восточная. Сюрпризом для участников мастер-классов станет еловая сметана с мандаринами от Сергея Лобачева, которая придаст привычным блюдам праздничного новогоднего стола неповторимые ароматные ноты.
- Мы хотим в этом году больше показать теории - как работать с сырьем, обрабатывать продукты, - рассказал шеф-повар «Мега Палас отеля» Павел Ким. - Нам важно подсказать начинающим поварам, где можно заказать необходимые ингредиенты, как выбрать правильный соус, чтобы, например, с точностью воспроизвести вкус известного супа из креветок тайской кухни.
Организаторы фестиваля как и прежде ставят перед собой цели по развитию гастрономического туризма и поиску новых кадров. Примечательно, что мероприятие вызывает интерес не только у сахалинцев: в этом году, специально для того чтобы перенять опыт на мастер-классах, приедут несколько молодых специалистов с материка.
Стоит подчеркнуть, что участие во всех мероприятиях фестиваля «Остров-рыба» для всех желающих бесплатное, Импровизированная кухня вновь будет работать в гостеприимных стенах комплекса «Мега Палас отель», где в течение двух дней начиная с 10 утра пройдут 13 мастер-классов. Процесс приготовления блюд мастера сопроводят подробными пошаговыми инструкциями.
Деловая программа фестиваля уже сформирована, расписание обучающих мероприятий можно найти в специальном тематическом разделе о фестивале на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Организаторы оставляют за собой право возможной корректировки времени конкретных мастер-классов, также возможно приготовление блюд-сюрпризов. Время начала мастер-классов указано ориентировочное и зависит от реальной продолжительности приготовления блюд. Для того чтобы стать участником мастер-классов, необходимо подать электронную заявку, заполнив специальную форму на официальном портале города. Желающие принять участие во всех гастрономических уроках должны отправить две заявки на первый и второй день деловой программы фестиваля «Остров-рыба».
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