Спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет набор юных спортсменов
ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» объявляет набор мальчиков и девочек на новый учебный год. Прием документов продлится до 7 сентября по адресу спортивной школы (ул. Горького, 7/4; 2 этаж, кабинет 213) в рабочее время. Справки по телефону: 8-(4242)-72-05-40.
Набор производится в группы на бюджетной основе по следующим видам спорта:
- горнолыжный спорт (минимальный возраст поступающего – 7 лет);
- сноуборд (минимальный возраст поступающего – 8 лет);
- фристайл (минимальный возраст поступающего – 8 лет).
15 сентября поступающие пройдут индивидуальный отбор. Зачисление на обучение пройдёт в срок до 1 октября 2018 года.
Перечень документов, необходимых для допуска поступающего к прохождению индивидуального отбора:
- заявление от родителей (законных представителей) на зачисление в группы на бюджетной основе;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На ней должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);
- две фотографии поступающего в формате 3х4;
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
С графиком проведения индивидуального отбора и нормативами общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки можно ознакомиться на сайте ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» (www.sakhalpineski.net).
Источник: Пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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