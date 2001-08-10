Спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет набор юных спортсменов

ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» объявляет набор мальчиков и девочек на новый учебный год. Прием документов продлится до 7 сентября по адресу спортивной школы (ул. Горького, 7/4; 2 этаж, кабинет 213) в рабочее время. Справки по телефону: 8-(4242)-72-05-40.

Набор производится в группы на бюджетной основе по следующим видам спорта:

- горнолыжный спорт (минимальный возраст поступающего – 7 лет);

- сноуборд (минимальный возраст поступающего – 8 лет);

- фристайл (минимальный возраст поступающего – 8 лет).

15 сентября поступающие пройдут индивидуальный отбор. Зачисление на обучение пройдёт в срок до 1 октября 2018 года.

Перечень документов, необходимых для допуска поступающего к прохождению индивидуального отбора:

- заявление от родителей (законных представителей) на зачисление в группы на бюджетной основе;

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На ней должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);

- две фотографии поступающего в формате 3х4;

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

С графиком проведения индивидуального отбора и нормативами общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки можно ознакомиться на сайте ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» (www.sakhalpineski.net).

Источник: Пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.