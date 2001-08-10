Сахалинцев приглашают взойти на пик Чехова в День окончания Второй мировой войны

В воскресенье, 2 сентября, состоится общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Для желающих принять участие в восхождении открыта регистрация на сайте, а так же по телефону или на ватсап 89147461268 с 10:00 до 18:00 часов. Заявки принимаются до 30 августа.

Регистрация и инструктаж участников пройдёт с 8:00 до 9:00 часов возле кафе «Старый друг».

Лица в алкогольном опьянении к восхождению не допускаются! Употребление алкогольных напитков запрещено на протяжении всего маршрута. Восхождение с собаками - строго в намордниках, либо на поводке.

С собой взять что-нибудь перекусить, термос с чаем, по бутылке воды (1,5 л.) на человека. Все необходимое упаковывать в рюкзаки, а не в пакеты, руки должны быть свободными. Одеваться по погоде, обувь должна быть максимально удобная для восхождения (кроссовки или ботинки).

Тропа будет промаркирована заранее. На участках маршрута будут стоять волонтеры и сотрудники МЧС. На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай.

Организационный взнос для лиц старше 14 лет - 100 рублей.

При наличии тумана на пике Чехова восхождение отменяется!

По всем вопросам обращаться по телефону 8 914 746 12 68 (Нина).

Организаторами мероприятия выступают СРОО по туризму «Адреналин» совместно с ООО «АДРЕНАЛИН-ТУР» при поддержке министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области, управления по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска. Партнеры мероприятия ООО «2ГИС». Призы предоставлены магазином «Калифорния спорт» и сувенирного магазина «Сахалин рядом».