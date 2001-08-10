60 семей из Александровска-Сахалинского получили ключи от арендных квартир
Три дома общей площадью более 3,7 тысяч квадратных метров построены в самом центре северного города на улице Рабочей. В них – 15 однокомнатных, 30 - двухкомнатных и 15 - трехкомнатных квартир. Прочный конструктив способен выдержать даже мощное землетрясение до 9 баллов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Бухгалтер центральной районной больницы Светлана Трифанова получила трехкомнатную квартиру. В новом жилье она первым делом оценила высокое качество ремонта и решила, куда поставит кухонный гарнитур, стол, стулья, где расположится обеденная зона.
- Квартира уютная и светлая. Мои домочадцы еще не заходили внутрь. Но я думаю, что самая большая комната станет детской. Уже вижу, какой будет кухня и наша спальня, гостиная, - говорит жительница Александровска-Сахалинского.
20-квартирные дома построены по энергосберегающей технологии и позволяют экономить на отоплении в зимний период до 30 процентов расходов. Для отделки наружных стен монолитных зданий использованы качественные японские фасады. Стоимость проживания в таких домах вполовину ниже среднерыночной – ежемесячная аренда однокомнатной квартиры составит 4500 рублей, двухкомнатной – 5500, трехкомнатной –7500.
Как отметил генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов, с вводом новостроек полностью закрыта потребность в арендном жилье в Александровск-Сахалинском районе.
- Всего с 2015 года в Сахалинской области уже сданы в эксплуатацию 33 арендных дома в 13 районах, - сказал он. – Почти тысяча семей получила ключи от квартир. Среди новоселов - работники бюджетной сферы - здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты.
Геннадий Осипов добавил, что сейчас на разных этапах строительства в регионе находятся 38 арендных домов площадью почти 95 тысяч квадратных метров в 11 районах. Всего до 2020 года на Сахалине и Курилах планируется построить и заселить около 4,5 тысяч квартир, предназначенных для последующей сдачи в коммерческий наем.
По инициативе губернатора области Олега Кожемяко сахалинцы, проживающие в арендных домах не менее полугода, смогут выкупать свои квартиры в собственность, используя льготную ипотеку – по ставкам от 0 до 7 процентов. Нулевая ставка в рамках программы действует и для жителей Курильских островов.
Напомним, о необходимости расширения мер для улучшения жилищных условий россиян в своем послании Федеральному Собранию ранее заявлял Президент страны Владимир Путин.
- В 2017 году три миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно (обращаю внимание, впервые в истории современной России) выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные условия, - отметил глава государства.
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