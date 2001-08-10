23 и 30 августа закроют участок улицы Горького в Южно-Сахалинске

В связи с проведением репетиций торжественного мероприятия, посвященного празднованию 73-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, в областном центре вводятся ограничения для движения транспорта. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в мэрии.

В четверг, 23 августа, с 19.00 до 23.00 и в четверг, 30 августа, с 10.00 до 13.00 будет закрыт проезд по ул. Горького на участке от ул. Тихоокеанской до Компроспекта.

Кроме того, завтра с 13.00 до 23.00, 29 августа с 19.00 и до 12.00 30 августа, а также 1 сентября с 19.00 и до 12.00 2 сентября запретят парковку транспортных средств с восточной и западной сторон пл. Славы.