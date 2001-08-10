Движение транспорта ограничат в центре Южно-Сахалинска на время проведения «Края света»

В связи с проведением VIII сахалинского международного кинофестиваля «Край света» в центральной части Южно-Сахалинска с 24 по 31 августа будут вводиться временные ограничения для движения транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, 24 и 31 августа для проведения церемонии открытия и закрытия мероприятия с 17.00 до 19.30 закроют участки Компроспекта от пр. Мира до ул. Чехова, ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. Карла Маркса. Стоит отметить, что ограничения не затрагивают перекресток Мира — Компроспект, где движение будет осуществляться в обычном режиме.

Кроме того, с 22.00 23 августа и до 17.00 24 августа и с 22.00 30 августа до 17.00 31 августа будет введен запрет на парковку транспортных средств на ул. Дзержинского на участке от Компроспекта до ул. Карла Маркса.

С 24 по 31 августа с 20.00 до 02.00 на время показов фильмов в открытом кинотеатре на площади около дома правительства будет закрыт проезд на участке Компроспекта от пр. Мира до ул. Дзержинского. А 25 августа на время проведения всероссийской акции «Ночь кино» на этом же участке ограничат проезд до 04.00.

Объезд общественного транспорта на время проведения международного кинофестиваля будет осуществляться по ул. Хабаровской и ул. Чехова.