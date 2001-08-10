Японцы проведут «Коммерческий диалог» с молодыми предпринимателями Сахалина

Делегация Хоккайдского Регионального Совета Молодёжной палаты Японии посетила Сахалин. Цель визита - обмен опытом между молодыми предпринимателями двух стран.

Сегодня состоится «Коммерческий диалог» между молодыми бизнесменами Хоккайдо и Сахалина, чтобы специалисты могли ближе познакомиться и наладить коммерческие связи.

Перед этим члены делегации встретились с представителями администрации Южно-Сахалинска и министерства спорта, туризма и молодёжной политики островного региона. По словам японской стороны, подготовка к данному мероприятию началась в феврале этого года. Специалисты Страны восходящего солнца уверены, что площадка послужит связующим звеном в отношениях Хоккайдо и Сахалина, а также Японии и России в целом.

- В состав нашей делегации входят молодые предприниматели, представляющие разные сферы деятельности. Вчера мы провели «Коммерческий диалог» во Владивостоке, где пообщались с местными бизнесменами, сейчас нас ждёт встреча с сахалинцами. Это прекрасный опыт, который в будущем пригодится обеим сторонам. Мы приложим максимум усилий, чтобы и дальше развивать отношения между нашими странами, - отметил глава делегации, заместитель председателя по общим вопросам Хоккайдского Регионального Совета Молодёжной палаты Японии Нобутоси Курибаяси.

Заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики региона Егор Умнов выразил благодарность представителю молодёжной палаты за активную работу по развитию двусторонних отношений.

- 2018-й является Годом Японии в России и Годом России в Японии. Наши государства уделяют этому особое внимание. Хоккайдо и Сахалин расположены рядом друг с другом, и наши гуманитарные отношения уже устоялись – в этом году мы отмечаем 20-летие соглашения о сотрудничестве между нашими регионами. В этой связи у нас проходят различные мероприятия. В рамках государственной молодёжной политики существуют обмены между молодёжью Сахалинской области и Хоккайдо, когда ребята проживают друг у друга в семьях, знакомятся с культурой и бытом. Эта работа ведётся в тесной связи с Хоккайдским обществом дружбы «Россия-Япония», и мы очень рады, что с этого года у нас появится диалог с молодёжной палатой Японии. Теперь, помимо гуманитарных вопросов мы сможем обсуждать и вопросы экономического развития наших регионов, - подчеркнул замминистра.

Уже сегодня японцы представят сахалинцам презентацию о нынешнем состоянии бизнеса на Хоккайдо, поделятся своим опытом и планами. В мероприятии примут участие около 20 сахалинских предпринимателей, работающих в разных отраслях деятельности – торговле, общепите, IT-технологиях, сельском хозяйстве и других. Со своей стороны островитяне представят гостям шесть презентаций. В будущем японские специалисты хотят пригласить сахалинцев с ответным визитом на Хоккайдо, чтобы наглядно продемонстрировать им работу молодых бизнесменов префектуры. Также представители Страны восходящего солнца заинтересованы в совместном развитии туризма на островах.

Перед началом «Коммерческого диалога» для гостей организовали ознакомительную поездку по местным предприятиям. Члены делегации посмотрели на производство эковаты, материала из клееного бруса и готовые дома, а также побывали на клубничных полях.