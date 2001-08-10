Сахалинские кадеты заняли второе место на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»
Восемь наград на XIII межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» завоевала команда «Сахалинские кадеты». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Состязания прошли на территории нанайского села Сикачи-Алян Хабаровского края. В них приняли участие 7 дальневосточных команд из различных учебных заведений. В состав островной сборной вошли 8 учащихся кадетской школы Южно-Сахалинска в возрасте 14-18 лет. Все они являются спортсменами, неоднократными призерами городских, областных и дальневосточных соревнований, а также отличниками строевой и физической подготовки.
В подобных стартах команда «Сахалинские кадеты» приняла участие впервые. В течение недели ребята жили в полевом лагере. Конкурсная программа включала приветствие, когда участники рассказали соперникам о себе и своих достижениях, а также большой блок различного рода тематических испытаний. Это и комбинированная пожарная эстафета (преодоление БУМа, барьера, развертывание рукавов, тушение очага пожара, надевание спецовки), и комбинированное силовое упражнение (мальчики — подтягивание, девочки — качание пресса и отжимание), и преодоление туристической полосы препятствий (переправа по различным видам перил, преодоление сетки). Технический этап включал поисково-спасательные работы (имитация профессии спасателей): спасение пострадавшего из завалов здания, использование средств химзащиты, работа с гидравлическими инструментами, помощь пострадавшим при ДТП, оказание первой медицинской помощи. Последним этапом стал маршрут выживания. Команда в составе 6 человек, взяв альпинистское снаряжение, выполняла определенные задания: ориентирование по карте, использование топографических знаков, прохождение маршрута по контрольным пунктам, разведение костра на время, кипячение и фильтрование воды, переправа через озеро на самодельном плату, сооруженного из подручных средств, транспортировка пострадавшего.
- По итогам состязаний команда «Сахалинские кадеты» завоевала второе общекомандное место, а также ряд наград. Так, мы стали лучшими на этапах «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные работы», вторые — в комбинированном силовом упражнении, третьи — в комбинированной пожарной эстафете и четвертыми — на полосе препятствий. Кроме того, двое участников завоевали награды высшей пробы в личном первенстве: Никита Фролов — в подтягивании, а Диана Головко — в качании пресса, - рассказал сопровождавший ребят в поездке офицер-воспитатель Павел Арефьев.
Средства на поездку южно-сахалинских кадетов на межрегиональные соревнования были выделены из бюджета области.
Сегодня ребята активно готовятся к областному этапу соревнований «Школа безопасности», который пройдет в Южно-Сахалинске с 4 по 11 сентября.
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