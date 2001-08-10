Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2018
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12:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские кадеты заняли второе место на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»

Сахалинские кадеты заняли второе место на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»

Восемь наград на XIII межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» завоевала команда «Сахалинские кадеты». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Состязания прошли на территории нанайского села Сикачи-Алян Хабаровского края. В них приняли участие 7 дальневосточных команд из различных учебных заведений. В состав островной сборной вошли 8 учащихся кадетской школы Южно-Сахалинска в возрасте 14-18 лет. Все они являются спортсменами, неоднократными призерами городских, областных и дальневосточных соревнований, а также отличниками строевой и физической подготовки.

В подобных стартах команда «Сахалинские кадеты» приняла участие впервые. В течение недели ребята жили в полевом лагере. Конкурсная программа включала приветствие, когда участники рассказали соперникам о себе и своих достижениях, а также большой блок различного рода тематических испытаний. Это и комбинированная пожарная эстафета (преодоление БУМа, барьера, развертывание рукавов, тушение очага пожара, надевание спецовки), и комбинированное силовое упражнение (мальчики — подтягивание, девочки — качание пресса и отжимание), и преодоление туристической полосы препятствий (переправа по различным видам перил, преодоление сетки). Технический этап включал поисково-спасательные работы (имитация профессии спасателей): спасение пострадавшего из завалов здания, использование средств химзащиты, работа с гидравлическими инструментами, помощь пострадавшим при ДТП, оказание первой медицинской помощи. Последним этапом стал маршрут выживания. Команда в составе 6 человек, взяв альпинистское снаряжение, выполняла определенные задания: ориентирование по карте, использование топографических знаков, прохождение маршрута по контрольным пунктам, разведение костра на время, кипячение и фильтрование воды, переправа через озеро на самодельном плату, сооруженного из подручных средств, транспортировка пострадавшего.

- По итогам состязаний команда «Сахалинские кадеты» завоевала второе общекомандное место, а также ряд наград. Так, мы стали лучшими на этапах «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные работы», вторые — в комбинированном силовом упражнении, третьи — в комбинированной пожарной эстафете и четвертыми — на полосе препятствий. Кроме того, двое участников завоевали награды высшей пробы в личном первенстве: Никита Фролов — в подтягивании, а Диана Головко — в качании пресса, - рассказал сопровождавший ребят в поездке офицер-воспитатель Павел Арефьев.

Средства на поездку южно-сахалинских кадетов на межрегиональные соревнования были выделены из бюджета области.

Сегодня ребята активно готовятся к областному этапу соревнований «Школа безопасности», который пройдет в Южно-Сахалинске с 4 по 11 сентября.

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