Больше 140 детей посетили мастер-классы «Гончарной мастерской» за лето.

Юные сахалинцы приступили к обжигу керамики в «Гончарной мастерской» в Долинске. Первая партия глиняных изделий в художественной мастерской уже отправилась в печь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова»

Семилетний Даниил Ушаков сегодня пришел как раз на мастер-класс по обжигу. До этого уже попробовал свои силы на гончарном круге. Работать с глиной ему понравилось.

- Сегодня я глину разукрашивал и поставил ее в печь, чтобы она запекалась. Дальше буду ее покрывать глазурью через неделю. Это мое первое изделие, - рассказывает он.

Специалисты отмечают, что, начиная от 1 мастер-класса до нанесения глазури, а это уже финальный этап, проходит не меньше месяца. Каждому этапу создания глиняного изделия посвящен свой мастер-класс.

Печь для обжига доставили из Санкт-Петербурга. Ее возможно запрограммировать под каждый вид обжига и под определенный материал. Нагревается устройство от ста до 1300 градусов.

- Обжиг делается по-разному. Все зависит от того, какую керамическую массу мы используем, - объясняет Екатерина Сайгушкина, автор проекта «Гончарная Мастерская». - Например, терракоту обжигаем при 1000 градусов. Есть глина, которая обжигается и при 1200 градусах. С детками на мастер-классах мы работаем с той глиной, которая обжигается при 900 градусах.

По подсчетам мастеров, только в рамках гранта на безвозмездной основе уже проведено 120 мастер-классов по лепке традиционной глиняной игрушки, 30 мастер-классов по гончарному делу, 40 мастер-классов по обжигу гончарных изделий и столько же по росписи глазурью.

Таким образом, в проекте были задействованы все школы и дома детского творчества Долинского района, а это практически все ученики начальной школы района.

На середину сентября запланирована первая выставка.