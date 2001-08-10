На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
Режиссеры Таминех Милани, Алексей Герман-младший, Алексей Попогребский, актриса Мария Шукшина и сценаристка О Чжун Ми прилетели в Южно-Сахалинск утром 23 августа. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.
У трапа почётных гостей встретил директор кинофестиваля Алексей Агранович. Вместе с жюри на остров приехали ведущий церемонии открытия актёр Евгений Стычкин и супруга Германа-младшего, художник по костюмам фильма «Довлатов» Елена Окопская.
- С удовольствием принял предложение Алексея Аграновича поработать на Сахалине, - отметил Алексей Герман-младший. - Хочу побольше поездить по окрестностям, потому что у вас много симпатичных, умных и тонких людей. Состав жюри подобрался в этом году очень сильный. Возглавляет его иранка Таминех Милани - женщина известная, уважаемая. Уже видел программу фестиваля, думаю, будет интересно.
Таминех Милани является обладательницей наград многих престижных мировых кинофестивалей, в числе которых Азиатско-Тихоокеанский, а также Женевский и Каирский. В своих фильмах, которые Милани снимает с 1989 года, она открыто говорит о неравенстве и угнетенном положении женщин в иранском обществе.
В этом году в программу кинособытия вошли 120 лент известных продюсеров и режиссеров, насыщенные мастер-классы и новые мастерские.
- Мы видим, как растет и развивается «Край света». Он уже стал хорошо известен за пределами региона и занял достойное место в фестивальном движении. Об этом говорит и кинопрограмма. В этом году, по признанию организаторов, она одна из самых сильных за всю историю «Края света», – отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – В ней представлены лучшие новинки мирового кино. Причем, многие из них сахалинский зритель увидит раньше всех в России. Это подтверждает и представительный состав нашего уважаемого жюри и создателей фильмов, которые лично будут представлять свои работы.
Напомним, VIII международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа. В конкурсной программе заявлено девять лент. Фильмом-открытием станет датская картина «Виновный».
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