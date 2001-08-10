Пенсионеры Южно-Сахалинска готовят подарки для пациентов дома инвалидов и хосписа
Социальный проект общественной организации «Эдельвейс», объединившей южносахалинцев с ослабленным здоровьем, стал одним из победителей городского конкурса на соискание муниципального гранта «Мы и наш город». На полученные средства были приобретены швейные машинки, оверлок, ткани, фурнитура и прочие мелочи для швейного дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Идейным вдохновителем проекта стала заместитель председателя «Эдельвейса» Наталья Корниясова.
- В нашем объединении много талантливых, неравнодушных людей. Проект помогает убрать барьеры, люди приходят, общаются, а не сидят дома в одиночестве, - сказала она. - Через созданные изделия мы передаем тепло наших сердец другим. Вот и получается, что раньше нам помогали, а теперь мы.
Как рассказала председатель городского общественного совета Светлана Швец, помогавшая «Эдельвейсу» в подготовке к конкурсу, мастерицы шьют наборы нижнего и постельного белья для того, чтобы передать их в дом инвалидов и хоспис. В дальнейшем партнер проекта - студия «Лоскутный остров» - обучит женщин изготавливать более сложные изделия.
Сейчас в группе 20 швей: есть опытные, есть начинающие. Но всех объединяет желание сделать добро другим людям, нуждающимся в особом внимании.
- Как вторая молодость началась!.. Мы здесь душой отдыхаем!.. Чувствуешь, что ты нужен!.. - поделились эмоциями участники проекта. А потом затянули русскую народную песню: с ней работается еще лучше.
Увидеть первые изделия мастериц и поздравить их с началом нового большого проекта в «Эдельвейс» приехала вице-мэр Елена Федорова. К гостье, приложившей немало усилий для помощи обществу в получении нынешнего помещения практически в центре города, снова обратились с просьбой о выделении дополнительных квадратных метров: тогда заняться шитьем смогут еще несколько групп, желающих слишком много.
- Я дам поручение специалистам проанализировать имеющийся муниципальный фонд, попробуем что-нибудь подобрать. В вашем случае важна не только транспортная доступность, но и расположение на первом этаже, будем думать, - ответила Елена Федорова.
Для всех своих гостей члены «Эдельвейса» организовали чаепитие.
Подробную информацию о конкурсе на соискание муниципального гранта «Мы и наш город» можно получить по телефону 300-814 (доб. 7) и на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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