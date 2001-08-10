Больше 200 жителей Анивского района прошли обследование в передвижном медицинском комплексе
В Сахалинской области активно используются мобильные рентген-кабинеты, которые оснащены цифровым оборудованием для проведения флюорографических и маммографических обследований. Это позволяет выявлять различные заболевания, в том числе онкологические, на ранних стадиях.
Три комплекса, размещенных на базе автомобилей «КАМАЗ», регулярно курсируют между сёлами районов, где нет стационарных рентген-кабинетов. Техника приобретена в конце 2017 года, модернизация медицинского автопарка в регионе проходит благодаря реализации областной и федеральной программ развития медицинской помощи.
Одну из остановок комплекс сделал в центре Анивы, на пешеходной улице Ленина. Рядом с ним представители местной центральной районной больницы установили палатки, где можно было пройти профилактический осмотр.
- На первом этапе мы проводим измерение холестерина, глюкозы, артериального и внутриглазного давления, – сообщила старшая медсестра поликлинического отделения Анивской ЦРБ Елена Михайлова. - Измеряем рост и вес, делаем ЭКГ. Если необходимо, отправляем на лучевую диагностику. Результаты некоторых обследований можно получить прямо на месте, по флюорографии и маммографии буквально на следующий день.
- Некоторые пациенты нам знакомы, у них хронические заболевания. Есть случаи первичного выявления. Это сахарный диабет, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Если будет обнаружена какая-то патология, мы свяжемся с пациентом и вызовем к себе на приём, – уточнила фельдшер кабинета медицинской профилактики Анивской ЦРБ Елена Дзунза.
Приём в развернутом медпункте вёлся с 9 до 16 часов, всего за 3 дня было обследовано более 200 человек. Протестировать своё здоровье приходили люди разных возрастов, для удобства у палаток установили лавки.
- Хорошая возможность проверить своё здоровье, очень удобно сделали. Решила пройти все обследования, процесс проходит быстро, – поделилась жительница Анивы Тамара Виноградова.
- Шла в магазин и мне женщины рассказали, что здесь такая акция проводится. Флюорографию и маммографию в этом году делала уже, теперь и остальные обследования пройду. Всё быстро, комфортно, без очередей, – рассказала еще одна анивчанка Софья Ларионова.
В Сахалинской области активно используются и другие передвижные медкомплексы. В последние годы по поручению губернатора региона Олега Кожемяко приобретено 9 «мобильных поликлиник». Они закреплены за центральными районными больницами, выезжают в небольшие населенные пункты вместе с бригадами узких специалистов. В каждой из этих машин есть клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты врача общей практики и гинеколога, ультразвуковой сканер. Кроме этого, для увеличения доступности стоматологической помощи в области уже два года используют передвижные стоматологические кабинеты, они оборудованы на базе автобусов ПАЗ и также курсируют между сёлами.
Регулярное медицинское обследование в удалённых населенных пунктах Сахалина затруднительно. Важность использования здесь мобильных комплексов трудно переоценить. В прошлом году подобными выездными формами работы было охвачено 60 тысяч островитян. В этом году, с учетом поступления новой техники, планируется осмотреть еще больше – около 80 тысяч человек. Благодаря внедренным в Сахалинской области повсеместным скрининговым обследованиям удалось достичь высокого показателя выявляемости сложных заболеваний, сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
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