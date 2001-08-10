Презентация книг для слепых детей «Я вижу руками» пройдет в Южно-Сахалинске

27 августа в 11-00, в актовом зале Сахалинского Областного реабилитационного центра для инвалидов состоится презентация дизайнов книг для слепых детей, созданных в рамках реализации проекта 3D библиотеки для слепых «Я вижу руками». Об этом ТИА «Острова» сообщили в информационно-аналитическом отделе южно-сахалинской и курильской епархии.

Презентацию проведет руководитель творческой группы проекта иерей Алексей Шустин. В презентации примут участие специалисты библиотеки для слепых и тифлопедагоги специализированного детского сада для слепых детей.

В июле-августе в технопарке «Кванториум» при Институте развития образования состоялись курсы для людей с ограниченными возможностями и волонтеров проекта 3D библиотеки «Я вижу руками» для слабовидящих и слепых детей по работе в программе 3D моделирования и работе на 3D принтере.

По результатам волонтерам проекта будут вручены сертификаты о прохождении обучения.

Проект создания 3D библиотеки «Я вижу руками» реализуется Региональной общественной организацией «Центр помощи людям с ограниченной возможностью» г. Корсакова совместно Центром социальной помощи «Добрые руки» при храме Вознесения Господня г. Корсакова на средства Фонда президентских грантов.

В рамках проекта планируется:

- организация мини-типографии для производства тактильных книг для слепых;

- обучение волонтеров проекта работе на 3D принтере;

- разработка дизайна 5 книг на основе русских фольклорных сказок;

- изготовление 50 книг для библиотек островного региона;

- организация оборудованных библиотечных пунктов для детей с ограниченными возможностями.

Обучение волонтеров проекта работе в программах 3D моделирования и работе на 3D принтере организовано на базе Технопарка Кванториум при Институте Развития Образования.

Уникальность проекта:

В рамках проекта: создается техническая площадка для производства книг для слепых и слабовидящих людей; библиотеки получат книги для работы со слепыми и слабовидящими детьми; к обучению и производству книг привлечены люди с ограниченными возможностями, что способствует из социализации; проект прекрасный пример партнерства различных общественных, некоммерческих и государственных организаций в социальной сфере.

Персоналии:

Ксения Вячеславовна Малышева – руководитель Региональной общественной организации «Центр помощи людям с ограниченной возможностью».

Иерей Алексей Шустин – священник храма Вознесения Господня г. Корсакова. Руководитель Центра социальной помощи «Добрые руки»

Организаторы:

Региональная общественная организация «Центр помощи людям с ограниченной возможностью». - Ксения Вячеславовна Малышева 8 900 6622852.

Центр социальной помощи «Добрые руки» — священник Алексей Шустин 8 914 7586808.