Больше 10 сортов меда ждет гостей на ярмарке у «Дома торговли»

Аралиевый, дягилевый, липовый и серпуховый мед, прополис, пчелиный воск, перга и другие продукты пчеловодства будут представлены на тематической ярмарке «Сладкий мед», которая состоится в эту субботу в Южно-Сахалинске. На уже знакомой горожанам площадке у «Дома торговли» 25 августа популярные и премиум сорта меда представят 6 подсобных хозяйств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Дегустация медовой продукции и целебного напитка из иван-чая ждет всех посетителей ярмарки, которая традиционно начнет свою работу в 10.00.

Среди участников будет известный в регионе пчеловод Николай Панасенко. Гости ярмарки смогут купить помимо липового и цветочного меда аралиевый мед от этого производителя. Аралиевый мед славится не только своими высокими вкусовыми качествами, но и многочисленными полезными свойствами, является эффективным тонизирующим средством, способным укреплять иммунную систему.

Также на ярмарке в широком ассортименте будет представлена другая продукция пчеловодства: подмор, мед в сотах, маточное молочко, пыльца и другое.

Гостям советуют обратить внимание на эксклюзивный дягилевый мед. Этот малоизвестный сорт медовой продукции имеет тонкий и изысканный вкус. Он собирается с дягиля - травянистого лекарственного растения, относится к сортам премиум-класса и обладает идеально сбалансированным составом витаминов.

В эту субботу посетителей ярмарки ждет еще один сюрприз - дегустация куриных крылышек и кусочков филе в медовом соусе от кафе «Жар-Птица». А первым 20 покупателям подарят дисконтные карты со скидкой 5 %.

Создавать настроение гостям будет коллектив дальненского дома культуры, который приготовил веселую развлекательную программу.