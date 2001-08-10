Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2018
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13:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Шепот звезд»

Сахалинский «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Шепот звезд»

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» приглашает жителей и гостей города провести атмосферный вечер под звездами. В прошлом году на средней площадке СТК впервые состоялся «Шепот звезд». Сахалинцы на «ура» приняли мероприятие. В этом году оно состоится 1 сентября. В программе мероприятия: популярная живая музыка, зажигательные танцы, космическая фотозона, интерактивные площадки для детей и взрослых, а также фудкорт.

Каждый желающий сможет поучаствовать в «звездной» лотерее – главный приз организаторы пока держат в секрете.  Обязательное условие – «пледовое настроение» и отличная компания.

«Шепот звезд» начнется в 19:00. Сахалинцы и гости города смогут забронировать столики заранее по номеру телефона: 51-11-20 (количество мест ограничено). Если вы хотите стать партнером мероприятия, ждем ваши звонки по телефону: 51-11-20 (отдел продаж).

Источник: пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

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