В лагере «Сахалинский Артек» стартует экологическая смена «Зелёный остров»

С 24 по 30 августа 2018 года в профильном палаточном лагере «Сахалинский Артек» (Анивский район, долина реки Кроснодонка) пройдёт экологическая смена Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 25 августа в 11.00 состоится торжественное открытие смены. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном центре внешкольной воспитательной работы.

Организаторами выступили министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы.

Участниками смены станут 60 учащихся общеобразовательных школ из 9 районов Сахалинской области: Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Поронайского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского и г. Южно-Сахалинска.

В течение недели ребята прослушают курс лекций по основам экологии и приобретут навыки организации исследовательской работы по изучению экологического состояния природной среды. Во время экскурсий и практических занятий познакомятся с растениями и животными Сахалинской области, узнают о редких и эндемичных видах нашего края, требующих особое внимание в сохранении мест обитания. Организаторы расскажут о направлениях и конкурсных программах РДШ. Ребята будут создавать свои экоотряды, организовывать и проводить полезные мероприятия, которые направлены на сохранение и защиту окружающей среды, а также принимать участие в творческих и интеллектуальных конкурсах.

Занятия по экологии для детей будут проводить преподаватели СахГУ, Сахалинского института железнодорожного транспорта филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске, педагоги учреждений дополнительного образования и специалисты природоохранных ведомственных учреждений.

С полной программой смены можно познакомиться на сайте.