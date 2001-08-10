В лагере «Сахалинский Артек» стартует экологическая смена «Зелёный остров»
С 24 по 30 августа 2018 года в профильном палаточном лагере «Сахалинский Артек» (Анивский район, долина реки Кроснодонка) пройдёт экологическая смена Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 25 августа в 11.00 состоится торжественное открытие смены. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном центре внешкольной воспитательной работы.
Организаторами выступили министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы.
Участниками смены станут 60 учащихся общеобразовательных школ из 9 районов Сахалинской области: Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Поронайского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского и г. Южно-Сахалинска.
В течение недели ребята прослушают курс лекций по основам экологии и приобретут навыки организации исследовательской работы по изучению экологического состояния природной среды. Во время экскурсий и практических занятий познакомятся с растениями и животными Сахалинской области, узнают о редких и эндемичных видах нашего края, требующих особое внимание в сохранении мест обитания. Организаторы расскажут о направлениях и конкурсных программах РДШ. Ребята будут создавать свои экоотряды, организовывать и проводить полезные мероприятия, которые направлены на сохранение и защиту окружающей среды, а также принимать участие в творческих и интеллектуальных конкурсах.
Занятия по экологии для детей будут проводить преподаватели СахГУ, Сахалинского института железнодорожного транспорта филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске, педагоги учреждений дополнительного образования и специалисты природоохранных ведомственных учреждений.
С полной программой смены можно познакомиться на сайте.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:09 Сегодня Больше 200 жителей Анивского района прошли обследование в передвижном медицинском комплексе
- 10:29 Сегодня Презентация книг для слепых детей «Я вижу руками» пройдет в Южно-Сахалинске
- 11:35 Сегодня При ДТП в Ногликах пострадали два человека
12:03 Сегодня В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
- 18:39 17 Августа На улице Емельянова в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта
18:12 17 Августа Сахалинская экспозиция на ВЭФ-2018 поможет расширить границы возможностей островной экономики
- 13:57 17 Августа В Южно-Сахалинске машина насмерть переехала женщину
- 13:39 17 Августа 24 августа стартует 8-й международный кинофестиваль «Край света»
13:36 25 Июля Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком
10:50 25 Июля В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума "Томаринский казачок"
- 10:46 25 Июля Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
- 16:24 25 Июля Пройти бесплатное обследование на ВИЧ приглашают южносахалинцев
Выбор редакции
- 16:05 Сегодня Улицу Зимы в Южно-Сахалинске ждет комплексное благоустройство
- 15:47 Сегодня В Корсакове в ночь на пятницу убили жителя Холмского района
- 13:17 Сегодня Сахалинский «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Шепот звезд»
- 12:03 Сегодня В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?