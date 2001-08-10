Олег Кожемяко поздравил сахалинцев и курильчан с праздником окончания Второй мировой войны и освобождения островов от японских захватчиков.

"От всей души поздравляю вас с праздником – Днем окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

По сути, именно здесь - на восточных рубежах нашей страны была поставлена финальная точка во Второй мировой войне. Мы победили. Благодаря мужеству наших соотечественников, их самопожертвованию, любови к своей Родине, стремлению обеспечить детям и внукам мирную и безопасную жизнь.

И сегодня, вспоминая события тех лет, отдавая дань памяти павшим, прославляя героев-победителей, мы должны четко понимать, что лучший способ выразить благодарность за совершенный подвиг – сделать все возможное для развития России, Дальнего Востока, и, конечно, Сахалинской области.

В нашем регионе уже происходят заметные перемены к лучшему. Нам удалось возродить сельское хозяйство. Активно благоустраиваются города и села, строятся новые школы, детские сады. Больницы, спортивные и многие другие объекты. Конечно, впереди еще много работы, но я уверен, что вместе мы справимся со всеми задачами.

Особые слова признательности я выражаю нашим ветеранам, тем, кто так много сделал для защиты и развития страны и Сахалинской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником, дорогие друзья", -сообщается в поздравлении.