Олег Кожемяко поздравил сахалинцев и курильчан с праздником окончания Второй мировой войны
Олег Кожемяко поздравил сахалинцев и курильчан с праздником окончания Второй мировой войны и освобождения островов от японских захватчиков.
"От всей души поздравляю вас с праздником – Днем окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.
По сути, именно здесь - на восточных рубежах нашей страны была поставлена финальная точка во Второй мировой войне. Мы победили. Благодаря мужеству наших соотечественников, их самопожертвованию, любови к своей Родине, стремлению обеспечить детям и внукам мирную и безопасную жизнь.
И сегодня, вспоминая события тех лет, отдавая дань памяти павшим, прославляя героев-победителей, мы должны четко понимать, что лучший способ выразить благодарность за совершенный подвиг – сделать все возможное для развития России, Дальнего Востока, и, конечно, Сахалинской области.
В нашем регионе уже происходят заметные перемены к лучшему. Нам удалось возродить сельское хозяйство. Активно благоустраиваются города и села, строятся новые школы, детские сады. Больницы, спортивные и многие другие объекты. Конечно, впереди еще много работы, но я уверен, что вместе мы справимся со всеми задачами.
Особые слова признательности я выражаю нашим ветеранам, тем, кто так много сделал для защиты и развития страны и Сахалинской области.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником, дорогие друзья", -сообщается в поздравлении.
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