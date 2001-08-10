Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2018
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16:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Зимы в Южно-Сахалинске ждет комплексное благоустройство

Улицу Зимы в Южно-Сахалинске ждет комплексное благоустройство

Перспективы ее преображения на участке от пр. Мира до ул. Лесной сегодня стали ключевой темой выездного совещания Сергея Надсадина по объектам улично-дорожной сети  южной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Сегодня этот район активно развивается. Идет массовое жилищное строительство, как следствие, растет численность населения. И вопрос благоустройства  улицы Зимы стоит особенно остро. Сейчас здесь нет тротуаров,  взрослые и дети вынуждены идти по узким обочинам, что небезопасно.

По поручению мэра специалисты МКП «Горархитектура» разработали проект комплексного благоустройства ул. Зимы, который представили Сергею Надсадину во время поездки. Он включает в себя обновление  проезжей части на всем протяжении вышеуказанного участка (а это 1300 метров), обустройство тротуаров с двух сторон улицы, облагораживание кюветов и озеленение. Однако, прямо на месте градоначальник отмечает недостатки проекта. В нем не учтен весь потенциал  территории, примыкающей к дороге с северной стороны.  Сейчас там хаотично растут деревья, среди которых немало  аварийных, а  сама обочина  поросла травой и мелкими кустарниками.

- Вдоль заборов собственников жилых домов проходит ручей,  и эта зона тоже требует благоустройства. Здесь нужно выполнить  горизонтальную планировку, выкосить траву, избавиться от сухостоя и сделать полноценную прогулочную зону для  живущих здесь горожан с максимальным сохранением молодых деревьев,  высаженных здесь людьми. Быть может, имеет смысл на этом участке обустроить тротуар не у дороги, а перенести его немного вглубь зеленой зоны, - отметил мэр.

 Профильным структурам мэрии даны поручения оперативно доработать проект с учетом всех замечаний Сергея Надсадина. Вместе с тем, в ближайшее время  муниципалитет объявит конкурс на благоустройство дороги и тротуаров. Оно начнется, как только определится подрядчик.  Планируется, что контракт станет переходящим: по возможности часть работ будет выполнена в этом году, основные же мероприятия — в 2019.

Следующий пункт поездки мэра — улица Больничная. Сейчас это одна из самых застраиваемых городских территорий. Здесь сносятся старые бараки и возводятся многоквартирные дома, в том числе арендное жилье для работников бюджетной сферы.  И поэтому назрела необходимость обновления тротуаров, обустройства безопасных заездов во дворы.

Подводя итоги поездки, мэр отметил, что  уже в этом году планируется объявить конкурс на выполнение проектных работ по  капитальному  ремонту улицы Больничной от ул. Ленина до пр. Мира в существующих границах для того, чтобы создать максимально комфортные условия проживающим здесь горожанам.

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