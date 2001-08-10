Добровольная народная дружина Южно-Сахалинска отметила трехлетие

В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги деятельности добровольной народной дружины. 20 августа исполнилось 3 года со дня основания общественной организации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

За анализируемый период с целью охраны общественного правопорядка члены народной дружины 532 раза принимали участие в патрулировании улиц Южно-Сахалинска. В целях профилактики правонарушений проведено более 300 бесед, составлено 342 административных протокола за нарушение общественного порядка. За весь период существования общественной организации в ее рядах состояли порядка 60 южносахалинцев. 10 членов дружины поощрялись благодарностями от УВД и администрации города.

На территории городского округа добровольная народная дружина функционирует с 2015 года. Дополнительный набор в ее ряды продолжается. Добровольцам выплачивается денежное вознаграждение, размер которого зависит от количества часов, проведенных при исполнении обязанностей по охране порядка, из расчета 200 рублей за 1 час. Стать членом дружины может любой гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий судимости. Подробную информацию можно получить в рабочее время по телефонам: 300-809 (доб. 1 и 10).