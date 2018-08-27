Село Синегорск отметило 110-летие

Село Синегорск, относящееся к городскому округу «Город Южно-Сахалинск», отметило юбилейную дату - 110 лет со дня основания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Заложенный японцами в 1908 году, до 1947 года населенный пункт назывался Каваками. Здесь работала одна из самых крупных сахалинских шахт. В советское время история села также была неразрывно связана с шахтерским трудом. Поэтому на протяжении многих десятилетий синегорцы одновременно отмечают два праздника - День села и День шахтера.

Поздравить жителей с юбилеем приехала первый вице-мэр областного центра Наталия Куприна. От имени мэра города она вручила благодарственные письма тем, кто своей трудовой и общественной деятельностью внес значительный вклад в судьбу малой Родины. Среди награжденных:

Евдокия Петровна Киселева, ветеран труда, участник трудового фронта, приехавшая в Синегорск в 1955 году, ее педагогический стаж насчитывает более 50 лет;

Зоя Александровна Мущенко, ветеран труда, на Сахалине с 1949 года, более полувека проработала в синегорской школе учителем истории;

Геннадий Степанович Рязанов, ветеран труда, с 1972 года трудится в местной школе учителем технологи, бессменный руководитель спортивной секции по баскетболу;

Юрий Александрович Вакуленко, начальник Синегорской пожарно-спасательной станции, основатель Синегорского музея истории, автор книг по краеведению;

Валентина Константиновна Миненко, ветеран труда, родилась в Синегорске, 44 года отдала профессии педагога, долгое время занималась с учениками поисковой деятельностью, руководитель историко–этнографического объединения «Наследие», вместе с Юрием Вакуленко основала музей истории Синегорска;

Наталья Владимировна Веденеева, ветеран труда, в Синегорске проживает с 1975 года, более 35 лет проработала воспитателем детского сада, а теперь руководит объединением декоративно-прикладного творчества «Народная игрушка» и приобщает земляков к народным ремеслам;

Елена Анатольевна Ковалева, родилась в Синегорске, член Российского Союза писателей, автор поэтических сборников и песни «Синегорский вальс», написанной специально к юбилею села.

В праздничный день подарком для синегорцев стало открытие сквера. Идея его создания принадлежала местным школьникам, была поддержана жителями и профинансирована в рамках программы инициативного бюджетирования.

Вечернюю концертную программу украсил фейерверк.