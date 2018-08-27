В Южно-Сахалинске прошла акция «Не спеши!»
Быть внимательными пешеходами детей и взрослых призвали волонтеры южно-сахалинского центра молодежных инициатив совместно с инспекторами ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В рамках акции «Не спеши!» перед нерегулируемыми пешеходными переходами по ул. Тихоокеанской, в районе школы № 23, с помощью трафаретов и водоустойчивой краски подростки нанесли сигнальные надписи - «Возьми ребенка за руку!», «Сними наушники!», «Не спеши!».
- В течение года мы традиционно совместно с ГИБДД проводим целую серию мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма. Особенно это актуально в дни летних каникул и перед началом учебного года, - рассказал директор «ЦМИ» Олег Гортованов.
На этот раз организационные функции взяли на себя специалисты молодежной гостиной «Камин». Как рассказала специалист учреждения Марина Ефремова, группа волонтеров во время акции также проводила вместе с автоинспекторами разъяснительные беседы с пешеходами и велосипедистами.
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