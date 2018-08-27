Турнир по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска собрал 150 участников
Более 150 спортсменов в возрасте от 6 до 74 лет примут участие в турнире по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска - это рекордное количество за четыре года существования соревнований. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня на кортах городского парка, а сами игры будут проводиться сразу на трех площадках областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Мужчины, женщины и дети попробуют свои силы в одиночном, парном и смешанном разрядах. Мастерство покажут не только игроки из Южно-Сахалинска, но и из Корсакова, Сингапура, а также городов Южной Кореи и Японии.
Самыми первыми на корты вышли теннисисты возрастной группы до 9 лет.
- Бороться до последнего мяча! - пожелал им мэр Сергей Надсадин. Он подчеркнул, что Южно-Сахалинск поэтапно прирастает спортивной инфраструктурой, и все больше взрослых и детей занимаются спортом и физической культурой. - Уверен, что и сегодня среди маленьких теннисистов есть звездочки, которые в будущем составят славу нашего города, - заключил Сергей Надсадин.
Учитывая высокую популярность кортов в городском парке, на которых игры проводятся ежедневно с раннего утра и до позднего вечера, на них частично обновили покрытие, установили дополнительные светильники и увеличили высоту опор освещения с тем, чтобы свет не слепил занимающихся.
- В течение года в Южно-Сахалинске проводится в среднем четыре соревнования по теннису, но турнир на кубок мэра - самый массовый и представительный. Он объединяет любителей и профессионалов, - рассказал председатель федерации тенниса Сахалина и Курил Александр Котвицкий. - В качестве главного судьи мы пригласили президента федерации Амурской области по теннису и бадминтону Станислава Дъяконова. Планируем, что в результате совместной работы нам удастся улучшить организационную сторону турнира. Также Станислав проведет мастер-классы для спортсменов и судей.
Финальные матчи турнира на кубок мэра пройдут 9 сентября.
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