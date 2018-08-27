Больше 140 сахалинцев стали участниками патриотического лагеря «Поиск»

В Смирныховском районе завершилась вторая смена молодежного военно-патриотического лагеря "Поиск". Концерт с участием гостей и самих воспитанников лагеря, большой костер и вручение знаков отличия – это только малая часть сюрпризов, которая ждала ребят в этот день. Таким образом закончился летний сезон «Поиска – 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Лагерь проходил с 11 июля по 24 августа в 2 смены. Это часть всероссийской «Вахты Памяти». Уже около 20 лет ребята из Смирныховского и соседних районов приезжают для того, чтобы заниматься рукопашным боем, метанием ножей, стрельбами, общей физической подготовкой. Ведутся психологические занятия и профориентационная работа. Возрастная категория ребят от 14 до 18 лет, причем более половины их них, как говорят организаторы, из «трудных» семей.

Самое главное - участие в поисковых работах под присмотром профессионалов. Палаточный лагерь развернут рядом с Харамитогским укрепрайоном (50-ая параллель), где в августе 1945-го года шли ожесточенные бои советских войск с императорской армией Японии.

- В этом году результатами поисковых работ стала находка останков пяти красноармейцев и двух японских солдат, - отмечает Игорь Андреев, руководитель "Поиска", директор регионального отделения международного фонда "Победа — 1945 год", - причем, недавно участники лагеря принимали участие в раскопках, во время которых были обнаружены останки японского солдата.

- Это очень нужное дело, - добавляет президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан, - это уроки истории, о которых мы могли только мечтать в своем детстве. Здесь на местах боевых действий это не только познавательно, но и по-настоящему интересно.

С 2016 года региональный фонд «Родные Острова» помогает в организации и проведении лагерных смен. Это и спортивный инвентарь, и винтовки для проведения занятий по стрельбам, и материальная помощь для организации питания в лагере.

-С каждым годом количество участников этого лагеря растет. Мы понимаем, что такая форма воспитания сегодня востребована. Детям нравится изучать историю не только в книжках, но и здесь, на месте, где все происходило. Здесь дисциплина, которую нельзя нарушать. Многие родители отмечают, что дети возвращаются повзрослевшими и изменившимися в лучшую сторону, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

Старшеклассник Игорь Иванов принимал участие в поисковых мероприятиях, когда ребятам удалось найти останки японского солдата. В лагере он второе лето. В прошлом году принять участие в поисковых работах не удалось. В этом вызвался добровольцем. Признается, был уверен, что самой ценной его находкой будут патроны или каски. Но удача оказалась на стороне новичков.

- Сначала нашли бляшку от японского ремня, - а потом подключились поисковики со своим мощным оборудованием и раскопали. Мы работали металлоискателями. Это очень интересная, но трудная и кропотливая работа.

Такие моменты, когда ребята прикасаются к истории, отмечают педагоги, особенно запоминаются школьникам. Для них это послужит особым примером в будущем.

Традиционно, для участников смены устроили сюрприз. Церемонию закрытия лагеря прервал прилет вертолета на борту которого оказалось сладкое угощение для всех гостей. А в следующем году лагерь «Поиск» снова откроет свои двери для ребят.